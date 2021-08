“No, non va bene”. Ballando con le stelle, il vip a bomba su Morgan: non è convinto della scelta di Milly Carlucci

Morgan a Ballando con le Stelle? Ebbene si, la notizia sembra essere ormai ufficiale. Nuova edizione per il talent condotto dall’intramontabile Milly Carlucci, pronta a partire dal mese di ottobre. Tra le anticipazioni, la notizia della partecipazione al programma dell’ex Bluvertigo non passa inosservata. E tra i Vip, c’è chi muove le prime riflessioni.

Riflettori accesi su Morgan e la partecipazione al programma più atteso di sempre. Dopo le accuse mosse alla Rai di mobbing da parte dell’ex Bluvertigo, sono in molti a restare del tutto sorpresi. Morgan tra i ballerini vip dello show? La decisione va incontro ai primi commenti che corrono veloci in rete.

Dal canto suo Morgan afferma: “A Ballando con le Stelle farò imparare a parlare italiano alle persone, almeno. E poi magari qualche balletto riuscito potrei anche realizzarlo. Ma soprattutto farò cultura, che è il mio ambito”, riporta su Rolling Stone, sottolineando che i motivi del ‘si’ siano di natura economica.





“Credi mi faccia piacere fare il buffone? No, ma lo faccio perché ho ironia e poi voglio mantenere le mie figlie, che non hanno nessuna colpa”. Asticella delle aspettative decisamente alte, e a tal proposito non può che prendere parola Alessandro Cecchi Paone sulle pagine di Nuovo Tv.

“Mi dispiace che Morgan abbia anche dei problemi economici, ma il vittimismo non aiuta mai“. Dubbi anche da parte di Simona Ventura, che su Chi ha affermato: “Speriamo che arrivi alla fine. Sai com’è, con lui un giorno ti volti e non c’è più, ma Milly Carlucci sa il fatto suo“.