Mirko Brunetti a Verissimo, la rivelazione dopo il Grande Fratello. Il salotto televisivo di Silvia Toffanin permette agli ospiti di aprirsi come non mai. Ed è accaduto questo all’ex gieffino che nel rispondere alle domande della conduttrice ha tirato fuori il motivo che lo avrebbe spinto a riprendere in mano la relazione sentimentale con Perla Vatiero, dopo la rottura avvenuta in seguito alla partecipazione a Temptation Island.

La rivelazione di Mirko Brunetti su Perla Vatiero. Fuori la verità davanti alle telecamere di Verissimo: l’ex gieffino ha trovato le parole giuste per spiegare nel dettaglio cosa avrebbe condotto alla decisione di riprendere la relazione con Perla dal punto in cui è stata interrotta qualche anno fa.

La rivelazione di Mirko Brunetti su Perla Vatiero: “Sono qui ad aspettare per darci questa seconda possibilità”

“Io per lei ho sempre avuto un legame profondo, ma pensavo che non potevamo stare insieme come caratteri…Quando poi è entrata a casa sono andato in tilt perchè l’ho vista diversa…Molto più premurosa, più dolce, più tranquilla e matura…”, ha detto Mirko Brunetti senza troppi giri di parole. Com’è noto Mirko ha abbandonato la casa già da qualche tempo ed è stato quello il momento cruciale in cui ha compreso i suoi sentimenti.

“Nei 4 giorni che sono tornato in Casa ho visto che Perla mi ha ascoltato e io ho percepito delle mie debolezze…Questa è stata la molla che mi è scattata per tentare di riprovarci…”, ha rivelato Mirko Brunetti per la prima volta davanti alle telecamere della trasmissione. E adesso che un nuovo capitolo è tutto da scrivere, anche qualche breve promemoria per non commettere gli errori del passato.

“Sai viversi quella spensieratezza nella coppia…Siamo giovani e abbiamo vissuto una vita troppo simbiotica…Spero invece di ripartire dai sentimenti con una leggerezza e spensieratezza diversa…”, ha spiegato Mirko rispondendo alla domanda di Silvia Toffanin. “Dobbiamo affrontare tanti discorsi…Sto cercando di fare tanti passi avanti e fidarmi…”, conclude l’ex gieffino dallo sguardo innamorato: “Spero che lei capisca che ci sono e sono qui ad aspettare per darci questa seconda possibilità, nella speranza di uscirne molto più forti…”.