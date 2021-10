Per Miriana Trevisan la nona puntata del GF Vip 6 è stata più intensa del solito. Dopo un inizio diretta un po’ burrascoso per via del bacio a stampo con Nicola Pisu e la lite con Katia Ricciarelli, è stata piacevolmente sorpresa. Non infatti solo questa settimana Miriana Trevisan è la concorrente preferita del pubblico, dunque immune dalle nomination, ma ha anche ricevuto una bellissima sorpresa nella Casa: ha rivisto il suo ex e papà di suo figlio, Pago.

La showgirl ha avuto momenti difficili negli ultimi giorni e l’incontro con il cantante, che l’ha incoraggiata, le ha fatto ritrovare il sorriso. Si è anche commossa quando ha rivisto Pago. Nonostante siano separati da anni, difatti, hanno mantenuto un bellissimo rapporto ma quando Alfonso Signorini propone un secondo matrimonio, rispondono: “Non abbiamo mai avuto un rapporto così bello. Abbiamo vinto comunque perché abbiamo un bambino meraviglioso”.

Miriana Trevisan, la scoperta dopo la puntata del GF Vip 6

Ma finita la puntata del GF Vip 6 sono arrivati i “guai”: Miriana Trevisan ha fatto una scoperta che non le è per niente piaciuta. Come sempre, una volta chiuso il collegamento con lo studio del GF Vip 6, i vipponi si sono cambiati per cenare e chiacchierare di quanto accaduto in diretta. Nel corso della nottata, però, è successo qualcosa che non è sfuggito a Miriana Trevisan.





La ex di Pago si è resa conto che alcuni vipponi, mentre lei si trovava un po’ più distante, stavano sparlando di lei. “Sto sentendo e vedendo delle scene. Leggo il labiale…”, ha detto la gieffina delusa a Clarissa Selassié. E poi: “Ma che cattiveria, ti rendi conto?”. La principessa, che non si era accorta di nulla le ha risposto con aria stupita: “Sei seria?”. La sorella Lucrezia Selassié ha subito cercato di tranquillizzare Miriana Trevisan e invitata a far finta di nulla.

Ma dopo che Miriana Trevisan si è resa conto che Katia Ricciarelli, Raffaella Fico (che lei ha deciso di mandare in nomination) e altri concorrenti stavano parlando alle sue spalle c’è rimasta male. Anche perché già nei giorni scorsi si sentiva un po’ isolata da alcuni coinquilini e questo atteggiamento non fa che peggiorare il suo umore. Per sua fortuna, però, è la preferita del pubblico, anche se non è da escludere che potrebbe cercare un confronto con gli altri coinquilini nelle prossime ore.