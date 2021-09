Al GF Vip 6 si stanno già creando dei gruppetti. I concorrenti, dentro da pochi giorni, si stanno ancora “studiando” ma alcuni, dividendo h24 gli stessi spazi, hanno già raggiunto un buon livello di confidenza. Come Manuel Bortuzzo e Lulu, una delle principesse etiopi, che stanno spesso insieme adesso. Poi una coppia già rodata: quella composta da Giucas Casella e Francesca Cipriani.

I due hanno già partecipato insieme all’Isola dei Famosi e nella Casa hanno ritrovato quella complicità, con la Pupa che “perseguita” il mago con scherzi di ogni tipo. Anche Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan sono diventati amici, tanto che l’imprenditore ha fatto una confessione a quanto pare “scioccante” alla sua coinquilina. Miriana Trevisan è rimasta senza parole dopo la confidenza che lui le ha fatto all’orecchio. Confidenza che rimane tra loro, però.

Miriana Trevisan “sconvolta” da Gianmaria Antinolfi

Scendendo nei dettagli, i due vipponi del GF Vip 6 stavano parlando con Jo Squillo di Soleil Sorge in sala da pranzo, quando la cantante si è allontana e loro – vicinissimi – si sono incamminati verso la cucina. A quel punto, riporta il sito Biccy, Gianmaria Antinolfi ha preso Raffaella Fico da parte e le ha sussurrato qualcosa ma eludendo i microfoni.





Ma come si vede dal filmato condiviso sui social, l’imprenditore ha parlato all’orecchio di Miriana Trevisan per ben 12 secondi per poi staccarsi e continuare a camminare. Poi, poco dopo, si è di nuovo voltato verso di lei, che era palesemente scioccata, e ha detto: “Sai perché io rido?”, avvicinandosi di nuovo al suo orecchio e sussurrando frasi incomprensibili per altri 15 secondi che hanno lasciato di nuovo esterrefatta la showgirl.

Raga ecco il video completo di gianmaria che parla di soleil e miria a poi aggiunge”speriamo nn abbiano sentito xk sono cose pesanti” qualcuno riesce a capire che ha detto?#gfvip pic.twitter.com/EZLZnjaJvt September 22, 2021

“Speriamo non si sia sentita perché è pesante”, ha commentato subito Miriana Trevisan. “L’ho detta solo a te questa cosa“, ha chiuso l’imprenditore. Cosa le abbia confessato non è dato da saperlo ma come riporta Biccy lo scorso anno una mezza frase sussurrata nell’orecchio aveva scatenato il macello. Ricordate quando Rosalinda Cannavò disse “Massimiliano Morra è gay”? Vedremo se venerdì Alfonso Signorini indagherà.