Diretta più che movimentata la 31esima del GF Vip 6. Lunedì 3 gennaio 2022, nel corso della prima puntata del nuovo anno, tanto caos e tensioni tra i vipponi. E una di queste, protagonista di uno scontro feroce, proprio Miriana Trevisan. L’appuntamento con Alfonso Signorini è iniziato tornando sul post di Clarissa Selassié, che ha avuto un confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, ma poi la lite è proseguita e ha coinvolto anche gli altri concorrenti.

Anche Lulù Selassié e Soleil Sorge si sono inserite nella discussione, fino a quando lo scontro non ha coinvolto Miriana Trevisan. La showgirl ha lamentato gli atteggiamenti della cantante lirica, mentre quest’ultima si trovava vicino al confessionale insieme all’influencer.

Miriana Trevisan, la lite furiosa e poi minaccia l’abbandono

Miriana Trevisan ha detto agli altri concorrenti di essere molto infastidita dai modi di fare di Katia Ricciarelli e di essersi sentita spesso offesa da lei: “Mi ha dato della poco di buono e mi ha giudicata come madre. Quello che ti dovevo dire te l’ho sempre detto, mi hai offesa come madre. Come ha sbagliato Clarissa hai sbagliato anche tu, spesso nel giudicarmi anche”.





A quel punto la cantante è tornata in salone per confrontarsi con Miriana Trevisan, mentre il conduttore cercava in tutti i modio di stemperare la tensione: “Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti. Quando vuoi tu sei madre”. La situazione a quel punto si è fatta incandescente, con Katia Ricciarelli furiosa che chiedeva di poter parlare.

Miriana Trevisan ha perso letteralmente la pazienza e minacciato di abbandonare la Casa. Ma ha solo lasciato il salone, anche se fuori di sé: “Io me ne vado, non resto qui. Mi fa schifo tutto questo!”. Subito dietro di lei sono corse le altre vippone, che l’hanno invitata a tranquillizzarsi e tornare di là. Alla fine la showgirl ha raggiunto gli altri, ma a quanto pare con Katia Ricciarelli ormai è in rotta totale.