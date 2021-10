“Strani movimenti…”. GF Vip 6, momento bollente sotto le coperte: scatta la censura della regia

È un flirt che sta creando parecchio malumore dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip. Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu c’è del tenero, ma la showgirl recentemente ha frenato: “Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa…”, le parole di Miriana. Dicendo poi di volersi prendere un po’ di tempo. “Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho”. Nel frattempo anche la mamma di Nicola, Patrizia Marigliani, nutre forte dubbi su questa relazione.

Le su parole sono molto dure: “Miriana come la diabolica Amelia, la strega che ammalia. Salvati Nicola”. Così Miriana ha commentato: “Non voglio andare oltre e prendersi la mano e stare vicino a chiacchierare. In questo contesto. Ti è chiaro questo? Me la volevo vivere così e ti ho chiesto Ti sta bene? Tu hai detto si. Tu mi hai chiesto vuoi andare a cena fuori? Io ho detto adesso sì, ma tra due giorni non lo so. Gli altri non ci credono. Tua madre non ci crede. Ma io queste cose te le ho sempre dette, la responsabilità non è tutta mia. Ti ho permesso un corteggiamento. Quindi ci sono rimasta malissimo da una donna che mi dice così”.

La situazione, però, ha preso una piega davvero inaspettata. Nonostante i tira e molla, le frenate, i dubbi, tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu si è accesa la passione. La showgirl infatti ha deciso di dormire insieme a Nicola e sotto le coperte è accaduto qualcosa. Anche se entrambi hanno gli occhi chiusi è chiaro che i due sono ben svegli e pare proprio che le mani si muovano e pure parecchio. I telespettatori fantasticano su cosa sia realmente successo, mentre la regia preferisce staccare e inquadrare scene meno piccanti.





Cosa succederà ancora tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu? Le polemiche non sono mancate, ma sono anche numerosi i fan che tifano per la coppia. Come se non bastassero le parole della mamma di Nicola, Patrizia Marigliani, anche Andrea Casalino ha rilasciato dichiarazioni su Miriana. Dicendo che, prima di abbandonare la Casa, c’è stato una sorta di flirt. Miriana, però, ha negato tutto.

Raga ma Nicola le stava facendo palesemente un dito e hanno censurato vi prego #gfvip pic.twitter.com/qxOvtXIsz2 October 24, 2021

In ogni caso Andrea Casalino ha commentato così la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu: “Secondo me se una donna è presa anche minimamente non ha quel tipo di comportamento. Credo in Nicola, un po’ meno in Miriana. Secondo me c’è un minimo di strategia, forse di attenzione in più. Il gioco del programma, non c’è niente di male…”.