Chi ha visto la famosa serie Netflix “Chiamatemi Anna” (Anne With an E, in lingua originale) ricorderà senza dubbio la bravissima Josie Pye, la studente non proprio simpaticissima di Anne da Green Gables. L’attrice, che all’anagrafe si chiama Miranda McKeon ha annunciato qualche giorno fa su Instagram che le è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attrice diciannovenne ha condiviso la notizia in un post su contenente diverse foto e una lunga didascalia.

Nella prima foto Miranda McKeon è in piedi nello studio di un medico, mentre il resto della galleria sono scatti di una manoscritto che spiegano la sua diagnosi e la scelta di condividerlo con tutti i suoi fan. “Il rosa è il mio nuovo colore!!!!! È con un cuore pesante ma pieno di speranza che condivido la notizia che mi è stato recentemente diagnosticato un cancro al seno. Ho 19 anni e secondo le statistiche le probabilità di avere il cancro al seno a questa età sono una su un milione!”.

E ancora, Miranda McKeon: “Sono così speciale, ma lo sapevamo💛! In questo post ho condiviso informazioni sui miei ultimi 4 giorni, perché ho deciso di condividerlo sui social media, informazioni sul mio cancro, una nota per non aver paura e un messaggio alla mia famiglia e ai miei amici. ps. Non sono stata attenta all’ortografia, quindi vi chiedo scusa in anticipo per eventuali errori di battitura”.





Miranda McKeon, gli auguri dei colleghi

Tantissimi gli amici e i colleghi corsi a sostegno della giovane attrice australiana Miranda McKeon. Molti dei membri del cast e della troupe “Chiamatemi Anna” hanno scritto messaggi incoraggianti nella sezione commenti. Dalmar Abuzeid , che interpreta Bash, ha scritto: “Ti auguro ogni bene, Miranda. Sei coraggiosa ed elegante!”.

Nel frattempo, Amybeth McNulty , alias Anne Shirley, ha commentato: “Ti copriamo le spalle. Sempre”. Lunedì scorso poi, Miranda McKeon ha condiviso un altro aggiornamento con i suoi fan su Instagram. Nella didascalia di un selfie, la giovane attrice ha scritto che il cancro non ha intaccato i linfonodi e che è una grande vittoria. Non solo, ha scritto anche che i genitori si sono commossi nel saperlo.