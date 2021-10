Ballando con le stelle, la nuova edizione comincia male. Per Milly Carlucci un esordio da incubo

Milly Carlucci, la notizia fa il giro del web in poco tempo. In parte non stupisce se si pensa alla temuta sfidante che continua ad aggiudicarsi il primo posto in classifica negli ascolti tv del sabato sera italiano. Una lotta a suon di share tra due colossi del piccolo schermo, quella a cui si è assistito questo sabato 16 ottobre 2021. I risultati?

Guanto di sfida lancianto come sempre a Maria De Filippi. Questa volta è proprio Milly Carlucci ha sfidare un altro colosso della televisione italiana, ottenendo una quasi vittoria. Ebbene si, non capita spesso di ritrovarsi a parità di punteggio contro Queen Mary, ma con il suo Ballando con le Stelle, la conduttrice riesce comunque a sfiorare la vittoria.

Se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, quella di Milly non si può propriamente definire una sconfitta, ma una vittoria decisamente sfiorata. Si, perché il sabato sera italiano, che ha visto in sfida due colossi del piccolo schermo, finisce con un pareggio, o quasi.





Se da un lato Rai Uno si aggiudica il 23.92% di share, Canale Cinque porta a casa un risultato per nulla male, che per pochissimo aggiudica comunque la sua vittoria. Parliamo di uno share pari a 23.93%, in netto calo comunque rispetto alla scorsa settimana quando ha tagliato il nastro con il 31.6%. Una sfida che ha certamente incuriosito fino all’ultimo telespettatore sintonizzato su uno dei due show di intrattenimento. Arduo decidere in questi casi, non credete?

Ricapitolando, dunque, ecco i risultati del sabato sera italiano, canale per canale: Rai 1 con Ballando con le Stelle 16 si aggiudica 3.991.000 spettatori pari al 23.92% di share contro The Rookie (primo episodio) visto da 981.000 spettatori (4.51%) e nel secondo episodio da 900.000 spettatori (4.25%). Si prosegue con Rai3 – Italiani con Paolo Mieli: Guglielmo Marconi ha convinto 525.000 spettatori (2.66%), mentre Canale 5 – Tu si que vales ha interessato 4.225.000 spettatori (23.93%).

In ultimo, Italia 1 – Dora e la città perduta ha intrattenuto 734.000 spettatori (3.62%), contro Rete 4 Agente 007 – Si vive solo due volte ha avuto un ascolto medio di 613.000 spettatori (3.28%). E ancora La7 – Versailles ha registrato 370.000 spettatori (1.72%), mentre Tv8 – Nella morsa del ragno ha raccolto spettatori (%).