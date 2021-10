Ha avuto sin da ragazzo la passione per la recitazione. Aveva 12 anni quando per la prima volta è protagonista del film, El Palomo Cojo. Subito dopo, prende parte a diverse serie televisive. Da quel momento è iniziata la sua carriera, ma ha trovato la sua consacrazione con un’altra famosa serie: Paso Adelante. Il pubblico lo ha conosciuto col personaggio di Roberto Arenales.

Sui social ha pubblicato una foto da bambino. Oggi è profondamente cambiato: in molti ricordano Miguel Angel Munoz, la star di Paso Adelante. L’attore e cantante spagnolo ha interpretato questo personaggio dal 2002 al 2005, per tutte e sei le stagioni. Per interpretare al meglio la parte, frequenta corsi intensivi di danza e di canto. Sull’onda del successo ottenuto, forma, insieme ad alcuni attori che hanno recitato nella soap, il gruppo musicale Upa Dance.

All’inizio era descritto come un ragazzo con il sogno di sfondare tra i riflettori, di famiglia benestante, spesso presuntuoso ed arrogante. Nel corso della storia però, la sua personalità è stata delineata sempre più attentamente, rivelando un giovane insicuro e di buon cuore. La famosa serie televisiva ha, letteralmente, segnato la generazione cresciuta nei primi anni Duemila. Il personaggio interpretato da Miguel Angel Munoz era, senza dubbio, uno dei più apprezzati dal pubblico. Il suo fare spavaldo e, a tratti, insopportabile lo aveva reso il sogno nel cassetto di milioni di spettatori.





Ai tempi di Paso Adelante il personaggio di Munoz si innamorava di Silvia, interpretata da Monica Cruz, sorella minore di Penelope. I due attori nella vita reale hanno veramente avuto una relazione, imponendosi come una delle coppie più amate. Si sono poi separati ma le voci su di loro continuano a rincorrersi, di tanto in tanto. In Italia anche ha ricavato un discreto successo: è lui l’autore dei due tormentoni “Dirás que estoy loco” ed “Esa morena”. Grazie a questi due successi, il nostro ha partecipato da ospite nientedimeno che sul più grande palco della musica italiana, quello del Teatro Ariston di Sanremo, nell’ormai lontano 2007.

Miguel Angel Munoz ha inoltre interpretato il runo di Bruno Vergel, nell’amatissima serie tv andata in onda su Canale 5 “Senza identità“, con Megan Montaner. Oggi, Miguel Angel Munoz è una vera e propria star. Seguitissimo sui social, il suo canale instagram conta di ben oltre 600 mila follower, ed è proprio qui che l’attore ha reso noto il dolcissimo scatto da bambino, in un giorno importante, quello del suo compleanno.