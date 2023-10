Roberta Di Padua sta conoscendo Ermes Faccoli a Uomini e Donne. Ed è sembrata intrigata da lui ancor prima di uscirci, come confidato nello studio di Maria De Filippi qualche puntata fa, quando il corteggiatore ha ammesso di aver chiamato la redazione solo per lei. Non sappiamo come andrà a finire ma intanto una vecchia conoscenza del programma nonché possibile futuro pretendente (per la seconda volta) della dama di Cassino non c’è futuro per loro.

“Secondo me c’è una grossa incompatibilità… Roberta non è per lui. Anzi è lui che non è per lei“, ha sentenziato un ex cavaliere di Uomini e Donne che ora è stato intervistato da Fralof in una diretta social. Ma non è finita qui perché potrebbe presto tornare nello studio che l’ha fatto consocere al grande pubblico per corteggiare ancora la Di Padua. Da tempo manca da UeD, da dove era uscito fidanzato con un’altra ex protagonista assoluta.

“Mi piace Roberta Di Padua e torno a UeD”

Stiamo parlando di Stefano Torrese, che anni fa aveva lasciato il programma insieme a Pamela Barretta. La coppia, però, è naufragata presto e non senza polemiche. Il cavaliere ha poi frequentato Noel Formica ed è stato visto con un’altra di UeD Veronica Ursida. In trasmissione non è più tornato ma presto potrebbe tornare.

“Ho intenzione un pochino di mettermi in gioco su quello che è il fronte sentimentale, diciamola così… Io adesso sto facendo un lavoro su me stesso perché comunque sono stato male fisicamente, ho avuto quel virus australiano… Mi ha fatto stare fermo per tanto tempo, è diventata polmonite e mi hanno preso per i capelli… Ho chiuso di recente, da un po’ più di un mese, una relazione tossica, la voglia di rivalsa è tanta… Sono libero come il sole”, ha spiegato.

Quindi l’idea di tornare a Uomini e Donne, dove tra le diverse dame quella che più lo affascina è Roberta Di Padua: “Io sono entrato a Uomini e Donne per Roberta e dopo pochissimi giorni mi sono visto e fidanzato con Pamela. È vicina perché io in un’ora e mezza sono a Cassino. Abbiamo tante cose in comune, abbiamo parlato tanto… Una persona che a me piace“. Staremo a vedere.