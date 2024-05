“Mi hanno dato 8 mesi di vita”, la rivelazione choc dell’attore. È proprio lui a raccontare, tramite un libro di memorie che sta per uscire, che alcuni medici non gli hanno dato speranze. L’uomo infatti tempo fa si è ammalato di cancro alla prostata e per i medici non c’era molto da fare. “Ho pensato, beh, questo è il mio momento. Sono pronto ad andarmene”, ha raccontato ad una rivista che l’ha intervistato per l’uscita del libro.

Poco dopo questa brutta notizia, l’uomo ha raccontato che gli è venuto in mente suo figlio.“Mi sono detto: ”Ho un bambino di 9 anni e vorrei essere presente per lui. C’è un modo per avere ancora un po’ di vita?”. A quel punto il medico gli ha consigliato un intervento chirurgico per rimuovere l’intera prostata. L’attore ha detto che il cancro doveva essere contenuto rapidamente. “Ho dovuto sottopormi all’intervento completo”.





E ancora: “Se non l’avessi fatto, probabilmente sarei morto dopo circa otto mesi”. Parliamo del famoso attore della serie tv Seinfeld, Michael Richards. Il 74enne ha raccontato la sua battaglia per la vita nel suo libro di prossima pubblicazione “Entrances and Exits”, di cui People ha pubblicato un estratto questa settimana. L’attore, noto soprattutto per aver interpretato Cosmo Kramer durante le nove stagioni di Seinfeld, ha raccontato che un controllo di routine ha rivelato alti livelli di Psa (antigene prostatico specifico) nel suo sangue.

Ne è seguita una diagnosi di cancro alla prostata al primo stadio. Era il 2018, sono passati 6 anni, altro che 8 mesi. L’attore ha mantenuto un profilo basso dopo che, nel 2006, un’invettiva razzista durante un’esibizione di stand-up comedy ha di fatto compromesso la sua carriera. “Mi sono immediatamente pentito nel momento in cui l’ho detto sul palco”, ha dichiarato a People.

Richards ha ripetutamente chiamato i membri neri del pubblico con la parola N dopo essere stato interrotto da un disturbatore. “Non ho nulla contro i neri. L’uomo che mi aveva detto che non ero divertente aveva appena detto quello che mi dicevo da tempo. Mi sono sentito abbattuto. Volevo abbatterlo”.

