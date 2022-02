Matteo Ranieri, trono a rischio. Lo dicono le anticipazioni sulle prossime puntate di UeD. Com’è noto, il dating show di Maria De Filippi non è in diretta, dunque dopo ogni registrazione il pubblico più social può conoscere in anticipo (e spesso largo anticipo) cosa succede in studio.

Di solito i colpai di scena non mancano, ma questo che riguarda l’ex fidanzato di Sophie Codegoni è molto, ma molto grosso. Dal web si apprende infatti che il trono di Matteo Ranieri non procederà come previsto e lui si troverà di fronte a una scelta praticamente obbligata: lasciare lo studio.

Matteo Ranieri lascia lo studio di UeD

Nel dettaglio, come si legge tra le anticipazioni delle registrazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, Matteo Ranieri rimarrà senza corteggiatrici, perché Denise e Federica non saranno presenti in trasmissione. Brutta sorpresa, dunque, per il tronista quando mercoledì 9 febbraio si è presentato negli studi per registrare la puntata.





Ha infatti scoperto che le sue due corteggiatrici avevano preferito restare a casa. Di fatto, dunque, Matteo Ranieri dovrà ora capire come proseguire il suo trono, non avendo più nessuna ragazza single, disposta a corteggiarlo. Nelle prossime puntate di UeD ci sarà quindi un confronto fra Maria De Filippi e il tronista.

Con un tronista senza corteggiatrici, la conduttrice cercherà di capire quali siano le intenzioni di lui. E quindi due possibilità, si legge sempre in rete: Maria De Filippi chiederà a Matteo Ranieri se ha già una preferenza fra Denise e Federica o se sia il caso di fare scendere nuove ragazze a corteggiarlo. In ogni caso pare che al tronista verrà lasciato tutto il tempo necessario per prendere una decisione.