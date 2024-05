Fiori d’arancio per l’attore della popolarissima serie tv. È stata una vera e propria sorpresa il matrimonio, celebrato in gran segreto e senza che prima fosse filtrato nulla, dell’artista con la storica compagna. I due sono fidanzati da tempo e hanno avuto due figli. Stiamo parlando di un interprete con tanti film ed esperienza alle spalle che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Oggi è conosciuto come uno dei protagonisti della serie “Mare Fuori“. In passato ha recitato in moltissime fiction come “Sopravvissuti”, “La porta rossa”, “Capri”, “Provaci ancora prof!” e tante altre. Anche al cinema ha lavorato in numerose pellicole come ad esempio “Le fate ignoranti”, “Napoli velata” e “La dea fortuna”. Proprio nelle ultime ore è convolato a nozze con il suo amore.

Il matrimonio in gran segreto del comandante Massimo Esposito

L’attore in questione è Carmine Recano, che nella fortunata serie “Mare Fuori”, giunta alla quarta serie in onda su Rai2, interpreta il ‘comandante’ dell’Istituto Penale per Minorenni Massimo Esposito. Nessuno immaginava che l’artista potesse sposarsi. Il 43enne nato a Napoli è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale. Si sapeva solo che aveva una fidanzata e due figli.

Tantissimi auguri sono arrivati da parte dei fan rimasti sorpresi dal matrimonio del loro beniamino. Carmine Recano e Donatella Tipaldi hanno coronato il loro sogno dopo aver messo su una splendida famiglia. A marzo del 2020 hanno avuto infatti Gennaro, mentre due anni dopo è nata Mirea.

Sabato 25 maggio i due si sono sposati con una bella cerimonia presso il Castello di Acerra, in provincia di Napoli. Tanti gli ospiti e probabilmente anche qualche attore di Mare Fuori, ma al momento mancano i riscontri. Alcuni dettagli dell’evento: i due sposi hanno percorso un lungo ‘tappeto bianco‘ e poi festeggiato festeggiamenti all’aperto in un giardino allestito tra buffet, fiori bianchi e una torta a più piani, come riporta Fanpage. Le foto sono state condivise da alcuni amici e poi pubblicate nelle story da Donatella. Cos’altro dire? Tanti auguri agli sposi!

