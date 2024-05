Matrimonio celebrato in gran segreto a Las Vegas per la famosa coppia. Entrambi, ‘a cose fatte’, hanno poi pubblicato le foto sui rispettivi profili Instagram. Foto con gli abiti bianchi in cui si tengono mano nella mano: . “Quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas”, la didascalia che accompagna gli scatti del matrimonio lasciata dalla sposa, che ha scelto un abito dal sapore retrò e sneakers, sempre bianche.

L’abito è stato acquistato sempre a Las Vegas, dove la dj campana si è recata in compagnia di due sue amiche, Laura e Marta Zanetti, scrive il sito Leggo. “Alla fine è stato un attimo per organizzare il matrimonio”, ha commentato Marta. Sotto al post, poi, una lunga serie di messaggi da parte dei fan, sorpresi dalla notizia delle nozze top secret. “Non posso crederci. Congratulazioni alla regina della Techno. Auguri”,”Matrimonio del secolo”, si legge.

Leggi anche: “L’hanno arrestata”. Choc sulla famosa della tv, poi le notizie ufficiali: parla lei





Matrimonio top secret a Las Vegas, la coppia vip ha detto Sì

E così Deborah De Luca ha sposato l’artista musicale Klangkuenstler. Solo poco tempo fa aveva rivelato ai fan di aver subito un’operazione per l’asportazione di un tumore. Tumore scoperto per caso ma ovviamente anche per fortuna. “Mi è stato diagnosticato un tumore – aveva scritto su Instagram qualche tempo fa -. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo nessun sintomo, stavo benissimo (in apparenza)”.

“Sono stata operata ‘d’urgenza’ 6/7 giorni dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di 1 mese o 2 massimo il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando conseguenze che non voglio nemmeno scrivere ma che potete immaginare”, continuava la nota dj parlando del suo problema di salute.

“Sono stata molto fortunata, ma molto. Sia perché l’ho scoperto in tempo e sia perché il mio lavoro mi ha dato i mezzi per operarmi privatamente, subito”. Deborah De Luca non ha specificato dove si trovasse il tumore, ma dalle foto si intuisce che si trovava all’altezza dello stomaco. L’artista ha voluto sottolineare come anche un semplice esame possa salvare una vita. In tanti le hanno subito manifestato il proprio sostegno e la propria vicinanza.