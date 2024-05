Maria Sofia Federico si è aggiunta alla schiera dei personaggi famosi per essere famosi. A soli anni, l’ex concorrente de “Il collegio” fa parlare di sé per i suoi tentativi di entrare nell’industria del porno come “allieva” della Rocco Siffredi Academy (e per l’inevitabile reazione dei genitori), per il suo profilo su OnlyFans e, ora, per una nuova coscienza ambientalista e animalista, anche non sappiamo quanto sia convinta e quanto rientri in una strategia per far parlare di sé.





Addirittura, più fonti affermano che sia stata arrestata. Ma è vero? E perché? Risponderemo ai vostri dubbi e alle vostre curiosità.

Leggi anche: “Vi dico io come sto”. Fedez rompe il silenzio dopo le indiscrezioni sul presunto aggravamento

L’irruzione al festival

L’ex alunna de Il Collegio ha interrotto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, durante un intervento a Mantova in occasione del Food&Science Festival, assieme ad altri attivisti per i diritti degli animali, con uno striscione contro l’uccisione degli animali per produrre carne.

Mentre il ministro Lollobrigida era sul palco, come nel video postato sui social dalla stessa Federico, che anche noi vi proponiamo, la si vede interrompere l’intervento del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sino all’intervento delle forze dell’ordine. Ma, insomma, Maria Sofia è stata arrestata o no?

Cosa è successo (davvero)

Il portale Webboh ha ricostruito l’accaduto: Maria Sofia sarebbe stata portata in questura per spiegare cos’era successo. Dunque, NON è in stato d’arresto. Ancora dal portale seguitissimo dalla generazione Z, apprendiamo la sua versione dei fatti: “Una repressione incredibile, come se noi fossimo persone pericolose e da allontanare, quando stiamo semplicemente lottando per il bene del pianeta e degli altri animali”.