Ore di grande preoccupazione per Fedez, infatti la sua salute ha tenuto banco ed erano state annunciate delle notizie tutt’altro che positive. Fabrizio Corona aveva parlato di gravi problemi allo stomaco, poi l’Ansa aveva citato lo staff del rapper riferendo che ci fosse una situazione più grave del previsto. Ma non era stato specificato se fosse stato necessario il ricovero.

Ora è stato lo stesso Fedez a rompere il silenzio sulla sua salute, spiegando quale sia la verità e che cosa abbia avuto. In particolare ha voluto anche sottolineare quale sia il suo stato fisico. Il suo intervento è arrivato puntuale, proprio alla luce delle allarmanti news sulla sua persona che stavano gettando letteralmente nel panico migliaia e migliaia di fan.

Leggi anche: “Lei col campione, che ci devi dire?”. Chiara Ferragni, scoppia il gossip: primi indizi del flirt





Fedez rompe il silenzio sulla sua salute: “Come sto”

Oltre alle dichiarazioni di Fedez arrivate in una sua Instagram story, il sito Leggo ha aggiunto altri particolari sulla salute dell’ex marito di Chiara Ferragni. Lo staff ha fatto sapere che ha avuto un malore e che si è recato al pronto soccorso per le cure del caso, ma i medici non hanno optato per il ricovero. Quindi, è stato mandato a casa, ma non sarebbe ancora in perfette condizioni.

Queste le parole di Fedez sui social: “Ciao a tutti, volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita“. L’allarme sarebbe stato eccessivo, secondo quanto affermato dal rapper, che ha confermato il malessere avuto ma che non si è trattato di niente di particolarmente compromettente.

Fedez sarebbe dunque in ripresa all’interno della sua abitazione e non ci sarebbero rischi di alcuna natura. Le dimissioni dall’ospedale sono arrivate, senza che sia stato disposto un ricovero dell’artista milanese.