Mare Fuori, perché il nuovo personaggio Alina non parla. Da ieri, mercoledì 14 febbraio, Rai2 trasmette le nuove puntate della fortunata serie tv considerata un vero e proprio fenomeno innovativo. Si tratta infatti del primo grande successo dello streaming di un prodotto originale italiano.

Mare Fuori, commissionato da Rai Fiction per Rai2 alla casa di produzione Picomedia non punta ad un pubblico “largo” e indifferenziato, ma a “colpire un target” specifico, mediamente più giovane rispetto ai prodotti pensati per Rai1. Oggi siamo giunti alla quarta stagione e il passaggio in streaming su Netflix ne ha fatto la serie più ricercata e vista in Italia. Nei nuovi espisodi la curiosità di molti è stata catturata da Alina, ragazza ucraina che sembra muta.

Chi è Alina e perché sembra muta

Alina, interpretata da Yeva Sai, è arrivata in istituto e non ha mai parlato con nessuno. Adesso tanti, che hanno già visto i nuovi episodi su Raiplay, sono convinti che la ragazza sia muta. Ma è davvero così? Inoltre che cosa ha fatto Alina per finire nel carcere minorile di Napoli? Attenzione SPOILER. La ragazza nelle prime puntate appare spaventata e appassionata di musica. Per questo l’unico che le si avvicina è Gianni.

Alina, tuttavia, è molto aggressiva e finisce in isolamento. Nessuno sa perchè non vuole parlare e cosa nasconde. Così con una serie di flashback scopriamo che Alina, prima di arrivare in istituto, viveva in orfanotrofio insieme al fratello. Poi il piccolo è stato adottato e lei ha avuto a malapena il tempo di salutarlo. Da quel giorno ha iniziato a cercarlo.

quando lei dice di chiamarsi alina e cardio sorride e risponde "mi piace" è lo stesso modo in cui mimmo sorride a simone, non ce la posso fare voglio buttarmi via pic.twitter.com/txRBNlbwxF — a mimì(r)🍉 (@wh1tthefire) February 14, 2024

Inoltre proprio il giorno in cui è fuggita dall’orfanotrofio ha incontrato una persona che voleva farle del male. L’uomo l’ha inseguita, lei si è difesa e lui è caduto dalle scale morendo. Nell’istituto salva Cardiotrap e Giulia da un incendio. Poi Gianni riesce a farle dire il nome, dunque Alina non è affatto muta. Poi però la giovane decide di scappare approfittando di una visita medica. Insomma tanti colpi di scena su questo nuovo personaggio…

