E Lorenzo Biagerelli rompe il silenzio. Recentemente lo chef e volto di ‘È sempre mezzogiorno’ è finito nella bufera per la morte della ristoratrice Giovanna Pedretti: da quel giorno si è più presentato nello studio di Rai1. La storia aveva avuto un enorme risalto mediatico, visto che la signora, trovata senza vita nelle acque del fiume Lambro, aveva risposto ad una recensione omofoba e contro i gay di un cliente ma la sua versione era stata messa in discussione (anche) dal compagno di Selvaggia Lucarelli.

Dopo il caos totale, con molti attacchi social, Antonella Clerici aveva annunciato la mancata presenza di Lorenzo Biagiarelli, che ora, dopo settimane, torna a parlare sui social e racconta la sua versione dei fatti e svela il suo futuro nel programma. Intanto nessun pentimento: ”Non posso e non voglio chiedere scusa per la morte di Giovanna Pedretti: se lo facessi, sarei uno di quelli che usa la sua morte a mio vantaggio, per riabilitarmi – dice – Preferisco mantenere la via del sospetto”.

Lorenzo Biagiarelli: “Non torno a È sempre mezzogiorno”

Lo chef dice di sentire il bisogno di “raccontare per la prima e ultima volta” quello che gli è successo nell’ultimo mese. E parte dall’inizio: “Vedo la recensione, mi sembra falsa e lo scrivo, avendo però cura di censurare il nome della pizzeria, quello della titolare e pure l’ubicazione”. Quindi, continua nel lungo video, ha telefonato alla titolare per ascoltare la sua versione. Telefonata che “ha avuto dei toni cordiali e che la signora ha ribadito più volte che il pomeriggio era andata a parlare in questura di questi fatti”.

Ma dopo la tragedia iniziano ad arrivare minacce di morte e messaggi di odio, continua Lorenzo Biagiarelli: “Ho scatenato la gogna? È una delle tante falsità che sono state dette su questa storia, dal momento che si è dovuta persino scomodare un’agenzia di comunicazione, che si chiama Arcadia, per cercare tracce di questa gogna social. E incredibilmente non ce ne sono”. E dopo aver spiegato che questo suicidio lo non chiederà scusa perché preferisce tenersi “lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà, affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta”, il blogger conclude con un annuncio.

Non tornerà da Antonella Clerici: “Ne approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo in È sempre mezzogiorno!, quindi non mi vedrete più o in onda. Ci tengo però a ringraziare tutti quelli che non hanno mai smesso di manifestarmi affetto, e sono stati tanti, perché nonostante il tentativo di distruggermi sia stato quasi un successo, mi tengo stretto quel quasi e la solidarietà dei tanti che hanno capito quale gioco sporco si stava giocando”, la conclusione di Lorenzo Biagiarelli.