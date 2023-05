“Ebbene sì, non siamo più qui! Dio se ci siamo amati, così tanto da dimenticarci di tutto, di quanto fosse complicato ciò che stavamo vivendo, di quanto fossero pericolosi i rischi che stavamo correndo. Facevamo ogni cosa solo con l’intento di provare a viverci al massimo”: con questo incipit l’ex volto di Matrimonio a prima vista annuncia la rottura. Un post lunghissimo scritto sotto a un video che racchiude le più belle foto insieme all’ormai ex compagna.

I motivi dell’addio? Inizialmente lui parla di colpe da spartire, perché “entrambi avremmo potuto fare qualcosa in più, o farlo meglio” poi fa marcia indietro perché “forse non è neanche il caso di parlare di colpe”. Dunque la ragione è che sono “semplicemente due persone profondamente diverse, incompatibili, con esigenze e traumi troppo simili per poter collimare, che si sono innamorati e hanno provato fino alla fine ad incastrarsi”.

Matrimonio a prima vista, addio a sorpresa per un coppia

Lui è Michele D’Addetta, che insieme a Solange Salvo formava – ormai bisogna parlare al passato – una delle coppie più amate di Matrimonio a prima vista. Dopo il sì a scatola chiusa, come prevede il format, è nato l’amore e i due hanno deciso di rimanere sposata anche al termine dell’esperimento. È passato un anno e ora è arrivata la notizia della fine del viaggio.

Michele dice ancora che con Solange, “nel tentativo di non perderci ci abbiamo provato, in nome dell’amore ci siamo fatti tanto bene e tantissimo male”. E per lo stesso amore hanno deciso “di perderci per smettere di logorarci, per smettere di essere vittime l’uno dell’altro, o per smettere di pensare di esserlo. Per non arrivare ad odiarci”. “Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo, e torneremo a sorridere alla vita”.

Il post dell’ex Matrimonio a prima vista si conclude con lui che a Solange dice “sei e sarai sempre mia moglie”. Poi, qualche giorno dopo, una nuova riflessione in cui ammette di aver “amato alla follia”. E “Continuerò ad amarla ancora, per molto e molto tempo, ed insieme a lei tutte le cose che è riuscita ad insegnarmi”. È però consapevole che “la vita cambierà” e che ora dovrà riorganizzarla “tentando di trovare cose che mi facciano stare bene, tentando di trovare bellezza in quelle piccole cose che prima sembravano belle solo con lei. E ci riuscirò perché questo è uno dei grandi insegnamenti che mi ha lasciato questo grande amore”.