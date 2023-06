Uomini e Donne, quella di Nicole Santinelli è una decisione definitiva e arriva in un momento molto particolare. Da una settimana il pubblico del programma di Maria De Filippi parla solo dell’addio tra Nicole e Carlo Alberto Mancini. Un addio che ha fatto rumore per i modi ed i termini in cui è arrivato. Solo pochi giorni prima di comunicare la scelta di lasciarsi, infatti, Nicole e Carlo Alberto erano stati ospiti di Verissimo. Davanti alle telecamere di Silvia Toffanin erano sembrati, infatti, super innamorati e pronti a spingere la loro relazione un passo oltre.

Poi la frana che ha travolto tutto. L’uscita poco felice di lui sui social e le accuse di lei, le ultime nelle ore scorse quando ha accusato il corteggiatore di essere immaturo. “Non mi sarei aspettata di chiudere così, mi sarei aspettata molta più maturità e gestire la cosa in maniera diversa, più comunicazione proprio tra me e lui, piuttosto che comunicazioni così in diretta. Mi è dispiaciuto”.





Uomini e Donne, Nicole Santinelli non tornerà con Andrea Foriglio

Nicole Santinelli non tornerà neppure con Andrea Foriglio, il motivo è semplice: “Non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andarlo a ricercare, perchè sono in un momento della vita in cui voglio pensare solo a me stessa, come ho sempre fatto”. Ma il motivo sembra anche essere un altro: la tronista non vorrebbe avere più niente a che fare con Foriglio dopo le voci su lui e Roberta Di Padua.

Voci che il tronista ha ampiamente smentito ma che, forse, non convincono a pieno Nicole. Andrea, del resto, sembra della stessa opinione. “Nicole ha scelto con la testa e non con il cuore – ha esordito tra le Storie – Anche questa volta non mi sono sbagliato e gli occhi parlavano da soli… per come è stata fatta la scelta non poteva esserci un epilogo diverso”.

E ancora: “Ora è troppo tardi e ho rispetto per me stesso. Nella mia vita non sono mai stato la seconda scelta di nessuno e non ho intenzione di esserlo nemmeno questa volta”. Intanto continuano gli attacchi a Nicole, accusata dai fan di Uomini e Donne di aver avuto tutto in mente dal primo minuto dopo aver scelto Carlo Alberto.