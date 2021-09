“Ha detto sì”. Massimo Giletti, spazzati via tutti i dubbi: la notizia più bella è ormai ufficiale

Su Massimo Giletti si è detto tutto e il contrario di tutto, ma adesso è arrivata la notizia che non lascia più spazio a dubbi. Si attendeva unicamente la conferma, visto che le voci circolate ultimamente erano diventate giorno dopo giorno sempre più insistenti. E l’ufficialità è giunta, con dichiarazioni che non hanno bisogno di interpretazioni da parte del popolare conduttore televisivo. E il pubblico ovviamente non può fare altro che sorridere davanti ad una decisione sicuramente molto interessante.

Nei giorni scorsi era arrivata una indiscrezione ben precisa. Il conduttore de “Non è l’Arena” resterà a La7. Lo conferma il portale on line Tv Blog. Giletti fa parte della squadra di Urbano Cairo dal 2017 e anche per la prossima stagione non cambierà casacca. D’altronde la rete non vuole privarsi di un esperto e valido professionista come lui. Pensate che il suo esordio come giornalista risale addirittura al 1988 nella redazione di Mixer. Da allora tanti programmi condotti che gli hanno dato la fama sulla tv pubblica.

Per Massimo Giletti il futuro sarà molto positivo, infatti nonostante avesse deciso qualche mese fa di chiudere la collaborazione con La7, qualcosa è improvvisamente cambiato fino ad arrivare a questa scelta inaspettata. Ovvero il rinnovo del contratto. Queste le parole del presentatore: “Sento in modo profondo il legame con Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide”.





Dunque, Massimo Giletti ha confermato l’intenzione di rimanere a La7 e ha firmato il suo rinnovo del contratto per i prossimi due anni. Ovviamente continuerà a condurre la sua trasmissione ‘Non è l’Arena’. Entusiasta anche l’editore di La7, Urbano Cairo: “Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo Dna. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti. Si è sviluppato un rapporto personale ottimo che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.

Massimo Giletti è diventato anche presidente della sua ditta di famiglia da quando suo papà Emilio è deceduto. La morte del genitore è avvenuta il 4 gennaio del 2020. In televisione è anche stato protagonista di ‘Abbattiamoli’ su La7′ e di ‘Power Hits Estate’ su RTL 102.5, Sky Uno e Tv8. Ora è pronto a rituffarsi su La7 con il suo programma di spicco ‘Non è l’Arena’, seguitissimo da tantissimi telespettatori.