La sua ultima esperienza televisiva è stata ricca di soddisfazioni. D’altra parte lui è uno abituato a primeggiare, impegnandosi a fondo e puntando sempre in alto. Lo conferma una carriera da campione olimpico e mondiale come nuotatore. Parliamo naturalmente di Massimiliano Rosolino, reduce dall’Isola dei Famosi 2021 dove ha ricoperto il ruolo di inviato. È proprio un momento magico per il noto personaggio tv che in una recente intervista a Gente ha svelato una novità importante.

Prima ha parlato del suo rapporto con la compagna Natalia Titova, conosciuta grazie a Milly Carlucci e al programma “Ballando con le Stelle”. Con lei ha avuto due figlie: “Si tratta di una donna speciale, che non ama le smancerie ma sa darsi profondamente per le cose nelle quali crede. Ci è bastato un abbraccio dopo l’Honduras”. Poi ha annunciato di aver ricevuto una proposta per un provino in un film. “Si tratta di un cameo che sento nelle mie corde. Mi piacerebbe tuffarmi in questa avventura”. Ma le sorprese non sono finite qui.

Nella giornata di lunedì 26 luglio Massimiliano Rosolino ha voluto far conoscere ai suoi fan il suo ultimo progetto. Si tratta del suo primo libro, che esce proprio mentre si stanno svolgendo i Giochi Olimpici di Tokyo: “Il primo libro! 📚 edito da @dantebus Non poteva uscire in un momento migliore, durante i Giochi Olimpici dove vediamo tanti atleti diventare quasi dei supereroi 🦸‍♂️ Nel libro ci sono due supereroi, uno decisamente speciale!!!! Tocca a voi farli diventare protagonisti. 2 giorni all’uscita… Coming soon❤️”.





Massimiliano Rosolino è andato sempre veloce e anche oggi non si ferma un attimo. Dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi e il provino per il film ecco il suo primo libro in uscita. Un progetto che lo ha reso molto felice, come lui stesso ha scritto in una story su Instagram: “È stato un immenso piacere partecipare a questo progetto”.

Sono giornate molto intense per Massimiliano Rosolino, interamente coinvolto dalle Olimpiadi di Tokyo di cui segue praticamente tutto. Un occhio di riguardo, naturalmente, è riservato alla sua grande passione, il nuoto, che come sempre regala soddisfazioni all’Italia: “Voglio che le piscine restino senza posti dopo questi risultati alle Olimpiadi – dice l’ex nuotatore orgoglioso – e siamo ancora all’inizio. Mi piace vedere chi riesce a dare il massimo tutti i giorni, penso alla Carraro e a Ceccon”. E ancora: “Abbiamo preso confidenza con il mezzo olimpico”.