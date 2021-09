Raffaella Fico è stata tra i primi vipponi a varcare la famosa porta rossa della Casa. Dopo Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, ecco la showgirl campana al GF Vip 6. È la seconda esperienza in questo reality per la bella Raffaella Fico, che si è esibita in una coreografia proprio prima di entrare. E come per tutti i concorrenti anche di lei è stata mostrata la clip di presentazione.

Nel filmato la showgirl ha parlato anche di Mario Balotelli, l’ex compagno bresciano con il quale ha avuto una figlia, Pia, riconosciuta dopo una spinosa vicenda legale. “Posso dire di aver avuto almeno un grande amore. Quel mio compagno lo conoscete tutti. Con lui abbiamo avuto una bellissima storia. Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia Pia. E’ la gioia più grande della mia vita. Come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più!”.

Mario Balotelli risponde a Raffaella Fico e attacca il GF Vip 6

Ecco, quel “molto di più, ma molto di più” di Raffaella Fico non è passato inosservato all’attenzione del pubblico da casa e di Alfonso Signorini che ha colto subito la palla al balzo: “Raffaella ha già sganciato una bomba”, ha puntualizzato il conduttore e direttore di Chi Magazine, riferendosi alle parole spese dalla sua vippona per Mario Balotelli.





Parole che devono essere subito arrivate all’orecchio anche del diretto interessato, nonostante la distanza. La frase sul ruolo di papà ha fatto Italia-Turchia in un attimo e Mario Balotelli ha subito replicato. Lo ha fatto con una Storia di Instagram “di fuoco” in cui ha attaccato Raffaella Fico ma anche il suo conduttore e il GF Vip in generale.

Guarda come fanno entrare di nuovo Balotelli nella casa #gfvip pic.twitter.com/JUKtgeOvFi September 13, 2021

“Pure ora che sono in Turchia, lontano da tutto e tutti, dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie. Che pa…e”, ha tuonato il calciatore 31enne dal suo profilo social. E ora tutti a chiedersi se Mario Balotelli tornerà nella Casa. Lo scorso anno il suo ingresso a sorpresa per il fratello Enock aveva generato polemiche, chissà se lo rivedremo di nuovo per chiarire con la sua ex.