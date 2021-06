Che fine ha fatto Maria Zaffino. La ballerina di Amici oggi è nonna a 44 anni

È ormai un ventennio che il talent Amici va in onda. Nell’edizione 2021 hanno vestito i panni di alunni ragazzi nati quando lo show era già alla sua 2° e 3° edizione. Tanti cantanti e ballerini storici, che hanno danzato negli studi mariani ora sono diventati genitori e presto una delle professioniste sarà anche nonna. Vi ricordate di Maria Zaffino?

Ebbene, sua figlia ora è incinta e ad annunciarlo è stata proprio la ballerina ormai 44enne: “37esima settimana amore di mamma. – riportano Isa e Chia – Nonna ti aspetta a braccia aperte“. La Zaffino è stata insieme per anni all’ex alunno di Amici Michele Maddaloni, ma adesso ha accanto a sé un nuovo partner.

“Ho nostalgia della scuola. La De Filippi mi scelse tra le ballerine di Buona Domenica e allora come oggi mi tremano le gambe quando parlo con lei! – ha raccontato anni fa Maria Zaffino ad un mag – ha raccontato mamma non è stato un rapporto, ho ripreso appena sono tornata in forma e oggi figlia è già grande. Della mia con Michele Maddaloni non parlo per rispetto del mio attuale compagno. Vivo un amore splendido e le cose tra noi vanno davvero benissimo”.





“Ora faccio da testimonial e sogno di aprire una scuola di danza!”. Poi la dedica su Instagram: “Tutti festeggiano San Valentino..noi per scelta abbiamo deciso di metterci insieme il giorno dopo…8 anni di noi…Grazie per essere come sei così immensamente unico e speciale…l’uomo che ho sempre desiderato e tanto atteso…ma che la vita finalmente 8 anni fa mi ha messo sulla mia strada…non smetterò mai di ringraziarti per tutte l’emozioni belle che mi regali…..Ti amo sopra ogni limite…auguri amore mio per sempre noi ❤️❤️ come nelle favole”.

“Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili” Cit. T.T. Ed io accanto a te mi sento invincibile e il mio sorriso non smetterà mai di esserci finché saremo così’ !!! Ti amo sopra ogni cosa ieri, oggi, domani, per sempre. Buon compleanno amore mio”. Conclude Maria Zaffino.