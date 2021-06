C’è chi si trova a suo agio quando si trova di fronte ad una telecamera. Chi ama essere al centro dell’attenzione. Oppure chi partecipa per trovare l’anima gemella. In ogni caso, quale che sia la motivazione, Uomini e Donne di Maria De Filippi resta uno dei programmi più seguiti e attraenti per milioni di italiani. Tina Cipollari, Gianni Sperti e Gemma Galgani sono diventata delle vere ‘star della tv’. Per non parlare dei tronisti e delle troniste, delle dame e dei cavalieri che si alternano al centro del famoso studio.

Nel popolare dating show, però, capita che ci sia chi, dopo alcune apparizioni, preferisca allontanarsi. Le questioni di cuore, si sa, sono molto delicate. E non c’è sensibilità che tenga, né si tratta di mettere in dubbio la professionalità di Maria, ma quando mai?! È più qualcosa che emerge da dentro, una volta preso contatto con la trasmissione e con le sue dinamiche. Quanto avvenuto a una delle ex dame della trasmissione è significativo.

“Sono entrata nel programma con una grande depressione dovuta alla fine di una storia importante con un ragazzo molto più giovane di me”. Così Maria Toma ha spiegato cosa è successo prima di entrare a Uomini e Donne. In una lunga intervista a Piùdonna.it Maria ha confessato cosa la turbava: “Non ero lucida…Mi sentivo giudicata perché avevo paura di essere attaccata come Gemma, che ha avuto filo da torcere a causa delle sue relazioni con uomini più giovani”.





L’amore non ha età, si dice. Ma poi sappiamo tutti che il giudizio è sempre dietro l’angolo. Un giudizio spesso più cinico che romantico. È stata, poi, l’ennesima delusione rimediata proprio nello studio di Uomini e Donne a far prendere una decisione drastica all’ex dama. Era arriva il momento di lasciare: “Ho tentato di uscire anche con i più grandi ma dopo le varie delusioni ho capito che dovevo abbandonare Uomini e Donne”.

Tutto sommato Maria Tona ha comunque ricevuto un importante insegnamento dalla sua esperienza a UeD. Per trovare l’amore bisogna essere pronti: “Io non ero predisposta”. Ma mai dire mai. Sempre nell’intervista rilasciata recentemente l’ex dama di Uomini e Donne ha svelato un retroscena: “Io ho già parlato con la redazione che mi ha detto che se mi interesserà qualcuno potrò tornare”. E voi sareste disposti a partecipare al programma per trovare la vostra anima gemella ‘costi quel che costi’?