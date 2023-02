“Non si era accorta di niente”. Maria De Filippi sotto choc, il retroscena sulla morte di Maurizio Costanzo

Morte di Maurizio Costanzo, il dolore di Maria De Filippi. Il conduttore televisivo ha trascorso le ultime tre settimane in una clinica. Un recente articolo reso noto sul sito Dagospia, ha fornito molti dettagli in merito alle condizioni di salute di Costanzo, notevolmente peggiorate dopo un’operazione al colon. E il pensiero di tutti gli italiani si unisce anche al dolore della moglie, a cui Maurizio Costanzo era legato dal lontano 1995.

Il dolore di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo, a rivelare i dettagli un articolo reso noto su Il Corriere della Sera. Maria De Filippi è “molto provata, scioccata, basita“, viene sottolineato. E ancora: “è stata colta di sorpresa dalla morte di Maurizio Costanzo. Non se lo aspettava, non c’erano avvisaglie“. Infatti come appreso nelle ultime ore. Maurizio Costanzo era ricoverato in una clinica romana. Un problema di salute “fastidioso, ma non grave”.

Il dolore di Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo: “Scioccata”

La vicinanza della moglie non è mai mancata. Infatti ogni giorno e tra mattina e sera, Maria De Filippi non ha mai smesso di fare visita al marito. Tra di loro un amore lungo più di 30 anni: “Voglio morire tenendo la mano di Maria“, sono state le parole di Maurizio Costanzo nel corso di un’intervista nel 2019 durante la quale ha aggiunto in merito alle nozze con la conduttrice: “l’unico matrimonio dei miei quattro che ha retto”. Un amore grande che, come riferito da Claudio Lippi, “tutti noi vorremmo vivere; purtroppo, ora, è un amore che farà molto male a Maria“.

E ancora: “Spero che con la forza che ha ereditato da lui, che le ha permesso di diventare la signora della tv, senza che lui le abbia modificato i suoi atteggiamenti, si riprenderà”. Ma anche Alberto Matano ha parlato del legame tra i due coniugi nel corso dell’intera puntata dedicata al conduttore scomparso: “Mando un abbraccio con tutto il mio affetto a Maria De Filippi, un grande amore, vissuto con grande riserbo”, ha esordito Matano, e ancora: “Sappiamo la grande dedizione di Maria nei confronti di Maurizio nel corso degli anni, fino all’ultimo momento”.

E la conduttrice non ha mai nascosto di poter vivere duramente il momento dell’ultimo addio al marito: “Lo confesso non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendere la mia mano a Maurizio quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”. E ancora: “All’inizio ero la sua amante. È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio unico amore”, ha confidato tempo fa davanti alle temecamere di Domenica In.