“Maria, questo è per te”. Morte Maurizio Costanzo, il crollo della velina di Striscia ed ex allieva di Amici Cosmary

La morte di Maurizio Costanzo ha rivoluzionato la programmazione di Mediaset. Su tutte le reti un cartello a rotazione saluta il giornalista e conduttore: “Ciao Maurizio, sarai sempre nei nostri cuori. Pier Silvio”, si legge. A firmarlo è l’amministratore delegato del Biscione. Il pubblico ha potuto notare che è saltata la puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. Al suo posto è stata infatti trasmessa una doppia puntata di Terra Amara, soap che solitamente precede il programma.

In prima serata su Canale 5 è andato in onda uno speciale Matrix in collaborazione con TG5 intitolato “Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv”. Alla conduzione Nicola Porro insieme alla giornalista Susanna Galeazzi. Sono intervenuti diversi protagonisti che hanno negli anni lavorato con Maurizio Costanzo: da Enrico Mentana a Massimo Lopez passando per Paola Barale e Vittorio Sgarbi. Una lunga diretta sull’uomo che ha che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo.

Leggi anche: “Lo ha fatto per lui”. Fabrizio Corona, cosa salta fuori su Maurizio Costanzo: una foto da brividi





Costanzo, la dedica a Maria De Filippi della velina mora Cosmary

Anche Striscia la Notizia ha ricordato Maurizio Costanzo. Alla fine della puntata di venerdì 24 febbraio i conduttori Sergio Friscia e Roberto Lipari hanno dato la parola alle due veline Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca. Le due giovani donne hanno dedicato un pensiero alla moglie del giornalista, Maria De Filippi, rinunciando all’esibizione finale.

Cosmary, la velina mora che ha avuto modo lo scorso anno di conoscere Maria De Filippi per la sua partecipazione al talent Amici come ballerina della squadra di Alessandra Celentano, ha ricordato i momenti passati insieme alla conduttrice e ha raccontato di aver avuto modo di trascorrere molto tempo con Maria De Filippi e di aver potuto vedere in prima persona la sua grande sensibilità nei confronti degli altri.

Maurizio Costanzo ha inventato il genere del talk show in tv: sulla Rai conduce nel 1976 “Bontà loro” poi arrivano “Acquario” e “Grand’Italia”. Nel 1982 passa in Fininvest e lancia il “Maurizio Costanzo Show”, il talk più longevo della tv italiana. Costanzo era sposato dal 1995 con Maria De Filippi: in precedenza era stato sposato con la fotoreporter Lori Sammartino (1963). Poi dal 1973 al 1984 è stato sposato con la giornalista Flaminia Morandi, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Saverio. Nel 1978 ha iniziato una relazione con l’attrice e regista Simona Izzo con cui ha convissuto dal 1983 al 1986. Quindi si è sposato con la conduttrice Marta Flavi dalla quale ha divorziato nel 1995.