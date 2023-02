Dopo la morte di Maurizio Costanzo, c’era grande attesa per la decisione sui suoi funerali che è arrivata poche ore fa. Siamo certi che saranno in tantissimi, tra personaggi famosi e gente comune, ad omaggiare il popolare presentatore televisivo scomparso a Roma all’età di 84 anni. Forte commozione da parte dei suoi amici e colleghi, in primis Myrta Merlino e Serena Bortone, che sono state costrette a farsi forza e a parlare in diretta con gli ospiti del tremendo annuncio giunto dall’ufficio stampa di lui.

Quindi, in seguito alla morte di Maurizio Costanzo, si è scoperto quanto succederà nei prossimi giorni. La decisione sui funerali del marito di Maria De Filippi è ormai ufficiale ed è stata comunicata in modo pubblico. A proposito della Bortone, queste le parole usate dalla conduttrice di Oggi è un altro giorno: “Maurizio ha accompagnato la vita di tutti noi, è stato l’inventore della televisione, che anche noi facciamo sulle sue orme. Senza di lui saremmo stati diversi anche noi, quindi cercheremo adesso con amici e conoscenti, esperti, di ripercorrere già da ora quello che ci ha lasciato”.

Morte Maurizio Costanzo, la decisione sui funerali

Ad omaggiarlo dopo la sua morte è stato anche il sindaco di Roma, Gualtieri, che ha parlato così di Maurizio Costanzo, prima che venisse fuori la decisione sui suoi funerali: “Con Maurizio Costanzo se ne va un grande giornalista e protagonista della televisione italiana. Ideatore geniale di programmi che hanno fatto storia, non dimenticheremo mai la sua intelligenza, simpatia ed ironia. Un abbraccio affettuoso alla moglie Maria e ai suoi cari”. E a comunicare tutte le informazioni sulle esequie ci ha pensato proprio il Campidoglio.

Il Campidoglio ha annunciato che la camera ardente ci sarà nella Sala della Protomoteca, con ingresso previsto dal Portico della Vignola, sia sabato 25 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 18 che domenica 26 febbraio dalle 10 alle 18. Si consiglia di usare la mascherina FFP2, stando a quanto scritto dal sito Roma Today. I funerali avranno luogo a Roma, all’interno della chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio a partire dalle ore 15.

Poi Roma Today ha riportato anche l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo di Francesco Rocca, neo presidente della regione Lazio: “Un giornalista e uomo di spettacolo, ma anche autore, scrittore e grande intenditore di musica. Un colosso poliedrico che oggi il nostro Paese perde”.