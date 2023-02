Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore tv, autore, sceneggiatore è morto. Aveva 84 anni. Costanzo è deceduto a Roma. Era nato a Roma, da una famiglia di origini abruzzesi, nel 1938. Una notizia triste e inaspettata per tutta l’Italia, che in questo momento si sta stringendo intorno a Maria De Filippi, sua moglie da 28 anni.

Maria De Filippi è diventata una delle regine della televisione italiana e insieme a Maurizio Costanzo formava una delle coppie più influenti. Costanzo ha iniziato a lavorare prestissimo, giornalista già a 18 anni come cronista del quotidiano romano ‘Paese Sera’. Quattro anni dopo, collabora con la rivista ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ e qualche anno più tardi diventa caporedattore del settimanale femminile ‘Grazia’.

Maria De Filippi e le ultime volontà di Maurizio Costanzo

Nel 1966, iscrive il suo nome anche nella storia della musica leggera, come autore del testo di ‘Se telefonando’, la canzone musicata da Ennio Morricone e portata al successo da Mina. Mentre l’anno successivo Maurizio Costanzo ‘scopre’ il comico Paolo Villaggio e assieme a lui crea il personaggio di ‘Fracchia’.

Ma sono i salotti tv a decretare la fama di Maurizio Costanzo, re delle seconde serate, prima in Rai e poi in Mediaset: prima con ‘Bontà loro’ primo talk show tv di grande audience. Poi il Maurizio Costanzo Show, in onda con le puntate speciali in onda su Mediaset fino allo scorso anno. La scomparsa del conduttore e giornalista ha riportato alla mente le parole che disse anni fa a proposito della sua morte e la risposta che all’epoca diede Maria De Filippi.

Parlando delle sue ultima volontà, Costanzo aveva confessato di voler morire mentre la sua amata “Maria De Filippi mi stringe la mano” prima di esalare l’ultimo respiro. Al giornalista di Oggi che le chiedeva un commento, la conduttrice e produttrice Mediaset aveva risposto: “Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.