“Lo ha fatto solo per Sabrina Ferilli”. Il cuore di Maria De Filippi: “Grande atto di amicizia”

In questi giorni sta vedendo la luce la prossima stagione di Tu Sì Que Vales con le registrazioni delle puntate che andranno in onda a partire dal 18 settembre su Canale 5. Maria De Filipp ha confermato la squadra vincente anche per la nuova edizione. Accanto a lei ci saranno infatti, come sempre, Teo Mammucari, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Non mancherà nemmeno Belen Rodriguez, tornata ai posti di combattimento a pochi giorni dalla nascita di Luna Marì.

Da anni infatti il talent con Maria De Filippi raggiunge ascolti da record, confermandosi sempre come una delle trasmissioni più amate e seguite. Anche quest’anno tanta è la voglia del pubblico di scoprire cosa accadrà nel corso della nuova edizione, che vedrà il ritorno dell’intero cast. Durante le registrazioni Belen Rodriguez ha avuto un piccolo malore: la showgirl pochi giorni è diventata mamma di Luna Marì e sui social ha raccontato di aver dovuto fare ben tre flebo, essendo disidratata.

Belen Rodriguezz è così tornata in hotel per riposare, tuttavia la situazione non sembrerebbe essere grave. “Io sono appena tornata in hotel – ha scritto su Instagram -. Non sono stata bene, ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tú Sí Que Vales. Intanto io mi guardo questa cucciola, e tutto mi passa”. Nel frattempo vanno avanti le registrazioni, che sono state posticipate per “colpa” di Sabrina Ferilli. A rivelare cosa è accaduto ci ha pensato Maria De Filippi in un’intervista al settimanale Chi.





L’attrice romana è impegnata nelle riprese del film “Il sesso degli angeli” di Leonardo Pieraccioni che uscirà nelle sale italiane a Natale. Maria De Filippi ha così deciso di attendere l’attrice, volendola avere a tutti i costi nel cast: “Sabrina è una boccata di aria sana, mi fa divertire davvero tanto. Quest’anno andrò in vacanza a fine luglio perché lei può registrare Tú Sí Que Vales solo dopo aver girato il film di Leonardo Pieraccioni. Questo è un grande atto di amicizia. Qualche “no” lo dico anche a lei, ma è talmente saggia di suo che non c’è bisogno”.

Il gesto di Maria De Filippi è davvero importante ed è una ulteriore testimonianza della profonda stima e dell’amicizia che la lega a Sabrina Ferilli. In una intervista a Verissimo l’attrice romana ha raccontato un divertente aneddoto sull’amica: “Una volta mi ha chiamato alle due di mattina per dirmi ‘Cretina, ho visto il tuo film, è un capolavoro'”.