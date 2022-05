La relazione tra Serena e Albe è molto solida: i due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici 21. Prima una serie di sguardi, poi pian piano si sono avvicinati. In molti si sono accorti dell’intesa sempre più crescente fino a quando loro stessi hanno ammesso il sentimento che provano l’uno per l’altra. Per Serena, Albe aveva lasciato la fidanzata Giulia, che non aveva comprensibilmente preso molto bene la cosa, anche perché la verità la ragazza l’aveva scoperta solo tramite le quotidiane anticipazioni sulla trasmissione.

Durante una puntata dello scorso ottobre sono stati mandati in onda i primi baci tra Albe e Serena. Gli amori ad Amici sono sempre sbocciati, ma da un paio di edizioni sono amori alla luce del sole. Fino a qualche anno fa Maria De Filippi spesso era anche attenta a non fare i nomi degli innamorati della classe. Da quando il talent è diventato anche un po’ reality, dando modo al pubblico di affezionarsi di più agli allievi, i ragazzi non possono più nascondersi. Quando è andato in onda il filmato Serena ha nascosto la testa fra le mani, mentre Albe ha reagito con le mani al cielo.





Maria De Filippi, gaffe con Albe di Amici 21

Da quel momento i due sono stati inseparabili e lo sono anche ora che manca poco alla semifinale di Amici 21. Maria De Filippi ha voluto parlare con Albe, collegato dalla casetta, per fargli un piccolo interrogatorio sulle sue emozioni a pochi giorni dalla puntata. Collegata tramite gli altoparlanti della casetta la conduttrice ha chiesto ad Albe come stesse in questi giorni, quali fossero le sue sensazioni ma anche come si sentisse rispetto ai suoi colleghi e a Serena in modo particolare.

Proprio in questo contesto, Maria De Filippi ha commesso una gaffe che ha creato un simpatico siparietto. Ad un certo punto la presentatrice ha chiesto ad Albe “Beh con Serena è durata tanto?”, Albe è sembrato un po’ confuso e ha risposto “In che senso?”. Quindi la conduttrice ha provato a correggere il tiro: “Cioè, è una relazione lunga ormai, oh!”. Albe ha quindi controbattuto, quasi offeso dalle parole di Maria De Filippi “Beh, è durata, dura, dura oh!”.

La conduttrice l’ha buttata sul ridere, lasciando intendere come la reazione di Albe fosse stata oltremodo esagerata. Nel daytime di oggi, Albe ha raccontato più approfonditamente del suo rapporto con la fidanzata, che ha definito “il mio opposto”. A quanto pare, la relazione fra i due va ancora avanti a gonfie vele :“Non litighiamo mai, è strano perché io ho sempre avuto poco carattere in queste cose”, ha sottolineato il concorrente.