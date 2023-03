Dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo le trasmissioni di Maria De Filippi sono stati temporaneamente stoppati. Da quel 24 febbraio, quando la notizia della morte del giornalista e marito della conduttrice è arrivata, i programmi della De Filippi sono stati cancellati dal palinsesto Mediaset.

Una scelta aziendale presa per rispetto della conduttrice Maria De Filippi colpita dal lutto per il marito e giornalista che nel corso della sua carriera ha rivoluzionato la televisione italiana. Bloccate, ovviamente, anche le registrazioni delle trasmissioni condotte dalla moglie di Maurizio Costanzo. Amici, C’è posta per te e Uomini e Donne andranno in onda dopo il ‘periodo di lutto’.

Maria De Filippi, il gesto del pubblico durante Uomini e Donne

Dopo lo stop venerdì 3 marzo sono riprese le registrazioni di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice ha deciso di tornare a lavoro ad appena una settimana dalla scomparsa del marito. Come era prevedibile il pubblico presente in studio, gli alunni della scuola e i professori l’hanno accolta con un lunghissimo applauso.

Secondo quanto scritto dal profilo Twitter di Amici News, la produzione ha fatto una richiesta ben precisa al pubblico del talent show ideato e condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Alle persone presenti in studio non sarà permesso urlare. Una richiesta fatta al pubblico poco prima dell’entrata della conduttrice. Le persone presenti in studio potranno fare solo un formale applauso in segno di rispetto.

All’entrata di Maria nessuno deve urlare.



“Abbiamo saputo che è stato chiesto espressamente al pubblico di non esultare all’ingresso di Maria De Filippi, ma di applaudire soltanto”, hanno riportato alcune talpe citate dalla pagina Amici News e Gossip Tv. La trasmissione ideata e condotta dalla moglie di Maurizio Costanzo torna in televisione sabato 4 marzo e andrà in onda la puntata registrata lo scorso 23 febbraio.