Marco Liorni, si scopre tutto solo adesso. Il conduttore del programma di successo Reazione a Catena ha deciso di raccontare il fuorionda durante un’intervista al Corriere della Sera. Ma non finisce qui, perché Marco Liorni ha voluto regalare al pubblico anche un momento decisamente commovente che tocca da vicino la sua esperienza professionale da quando ha preso le redini della nota trasmissione.

Marco Liorni in lacrime, il racconto dopo l’addio. La rivelazione dell’ex conduttore di Reazione a Catena scuote gli animi e commuove: “Lo studio era vuoto, senza nessuno: tecnici, pubblico, squadre e autori erano tutti partiti. Le luci spente, solo i neon accesi e qualche carta per terra”, racconta Marco Liorni.

Leggi anche: “Io sono pronto!”. Marco Liorni, terremoto in Rai: il colpo di scena alla fine è arrivato





Marco Liorni in lacrime, il racconto dopo l’addio e il fuorionda inedito dell’ex conduttore di Reazione a Catena

“È stato come vedere passare davanti a me un pezzo della mia vita. Cinque anni intensi in cui ho vissuto momenti indimenticabili”, aggiunge Marco Liorni sottolineando come ha vissuto il momento in cui ha dovuto dire addio al timone del programma: “Ho pianto come una fontana” ha confessato: “È stato liberatorio”.

Chiusa una porta si apre un portone, è sempre valido per tutti, ma resta impossibile dimenticare tutte le emozioni provate sul set di Reazione a Catena così come i forti legami con lo staff. Adesso per Marco Liorni comincia una nuova esperienza professionale, quella alla guida della conduzione de L’Eredità.

“L’Eredità è un game show storico e speciale, perché i preserali entrano nella giornata delle persone, nella loro routine. In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Io sono qui da cinque anni e mi sento legatissimo a Reazione a Catena ma se ci sarà bisogno di me altrove…io ci sono”, sono state le parole di Marco Liorni per Tv, Sorrisi e Canzoni prima che la notizia del cambio di rotta andasse incontro alla conferma ufficiale.