Conduzione de L’Eredità, stavolta parla Marco Liorni. Proprio così, dopo mesi di chiacchiere da bar, stavolta è il famoso e amato conduttore di Rai 1 decide di prendere la parole e dire la sua su questo argomento tanto delicato quanto accorato. Eh sì, perché il pubblico non vede l’ora di rivedere nel preserale Rai, il famoso programma condotto storicamente da Flavio Insinna e tanti altri. Stavolta però, proprio Marco Liorni decide di fare un po’ di chiarezza sulla faccenda della conduzione del programma.

Com’è noto infatti, la prima scelta di Viale Mazzini sembrava essere destinato a Pino Insegno, poco dopo però scartato. Il motivo allora fu abbastanza discusso ma decisamente semplice: gli ascolti negativi de “Il Mercante in Fiera” su Rai2. La colpa a quel punto è stata tutta dirottata su Insegno e in pratica è stato “fatto fuori anche da incarichi futuri”, così dicono le voci. Tutti allora stanno guardando con sospetto e ammirazione Marco Liorni.





Sarà lui a prendere il posto di Insinna? Al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni Marco Liorni dichiara: “L’Eredità è un game show storico e speciale, perché i preserali entrano nella giornata delle persone, nella loro routine. In questi giorni sto parlando con la Rai e ci sono tante cose e idee in circolo. Io sono qui da cinque anni e mi sento legatissimo a Reazione a Catena ma se ci sarà bisogno di me altrove…io ci sono”.

Su Reazione a Catena poi dice Marco Liorni: “Non sopporto quando dicono che cambiamo la parola finale per far vincere o perdere una squadra. Vorrei sfatare questa leggenda. Prima che inizi il programma tutte le catene di parole vengono consegnate al notaio che le controlla. Non si possono cambiare in corsa. Le squadre sono ospitate in un hotel attaccato agli studi della Rai. E fanno altri tornei di Reazione a Catena tra di loro giocando con le parole, sono tutti assatanati”.

Ora non ci resta di capire se questa clamorosa apertura di Marco Liorni sarà presa in considerazione da mamma Rai e se i piani alti di Viale Mazzini decideranno se confermare o meno il tanto atteso conduttore alla guida de L’Eredità a partire dal primo gennaio 2024.

