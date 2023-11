Record senza precedenti a Reazione a catena, il programma condotto da Marco Liorni e in onda ogni pomeriggio su Rai 1. A rendere questa puntata davvero speciale e fuori dall’ordinario sono le le Amichette, che hanno sbaragliato il montepremi facendo qualcosa di davvero unico e che sarà ricordato per molto, molto tempo. Ma andiamo con ordine.

>> “Lui nemmeno ha salutato”. Reazione a catena, polemica su Marco Liorni al gioco finale

Nell’ultima puntata del programma infatti, oltre ad essersi confermate campionesse, le 3 sono entrate nella storia del programma. Le tre amiche da Monza hanno vinto prima su Felice, Margherita e Mariano, ovvero i Mambo e Figli. E se loro hanno collezionato ben 7 punti all’intesa vincente, le Amichette sono riuscite nell’impresa di farne 8. Le 3 poi sono riuscite ad arrivare al gioco finale con un gustoso montepremi di 149mila euro.

>> “Colpito da un grave lutto”. Che tempo che fa, l’annuncio di Fabio Fazio in diretta





Record senza precedenti a Reazione a catena

Così, Alessandra, Milena e Simona piano piano, parola dopo parola, le 3 non hanno dimezzato mai, lasciando intatto il clamoroso montepremi fino alla fine. La parola da indovinare alla fine era “Disco”, la successiva iniziava con “Ge” e finiva con “e”. Le tre ragazze di Monza allora hanno quindi deciso di comprare il terzo elemento, che poi si è rivelato essere “Bene”.

Il montepremi si è quindi abbassato a 74.500 euro, un vero e proprio record stagionale per Reazione a catena. Marco Liorni ha quindi iniziato a chiedere loro di trovare la parola che loro hanno indovinato in “genere”. Grandi applausi e molta commozione per le Amichette che alla fine hanno vinto tutto e si sono portate a casa circa 25mila euro a testa! Una cifra record, come dicevamo, per il programma.

Don Marco già stava iniziando l'esorcismo verso le 2 che dicevano parole a caso#reazioneacatena pic.twitter.com/mq21nHdJ1Y — alessio (@alessio___1) November 22, 2023

Una vittoria che ha lasciato di stucco anche il padrone di casa e il pubblico presente in studio. E per loro poi non finisce qui, perché adesso le Amichette potranno tentare di nuovo nella prossima puntata di vincere di nuovo e di diventare ancora campionesse. Anche Marco Liorni, chiaramente, si è congratulato con loro. La felicità negli occhi delle tre ragazze di Monza era palpabile. Che meraviglia.

Leggi anche: “Non ci possiamo credere”. Reazione a Catena, Marco Liorni “esagera” e il pubblico si rivolta