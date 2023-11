Marco Liorni è da sempre un conduttore amatissimo dal pubblico. Così come lo è il suo Reazione a Catena, che infatti è uno gli show preserali più seguiti dal pubblico. Lo dicono anche i dati di ascolto: il quiz in onda su Rai1 domina in termini di share. Anche sui social è commentassimo, ma nell’ultima puntata andata in onda diversi telespettatori hanno avuto da ridire sul padrone di casa. O meglio, su un suo atteggiamento definito “esagerato”.

Cosa è successo nel dettaglio nella puntata di lunedì 20 novembre 2023. In generale, com’è noto, Reazione a Catena fa divertire le squadre di sfidanti con diversi giochi. Uno di questi si chiama “Quando, dove, come, perché” e i concorrenti, tramite vari indizi che rispondono alle domande soprastanti, devono riuscire a indovinare la parola nascosta e, così, a guadagnare punti preziosi per la sfida finale.

Marco Liorni criticato a Reazione a Catena: “Esagerato”

Ma nella sfida dell’ultima puntata andata in onda, Marco Liorni non è piaciuto. Per aiutare le giocatrici, il conduttore di Reazione a Catena ha cominciato a cantare uno stornello popolare e molto conosciuto, “Il Ballo della Sora Assunta”. Questo: “Daje de tacco, daje de punta quanto è ‘bona’ la Sora Assunta”.

Deve aver pensato che fosse “troppo volgare” il termine “bona” e così, come si sente nel video che trovate qui sotto postato da un telespettatore e che ha fatto ben presto il giro di Twitter, ha pensato bene di sostituirlo con “carina”. Insomma, si è auto-censurato. Ma era proprio necessario?

Secondo tanti assolutamente no. “Dite a Liorni che ‘bona’ è italiano e non è un termine offensivo”, “Don Marco” e anche “No va be, non ci posso credere…”, si legge sui social a proposito dell’auto-censura di Marco Liorni. Che questa volta ha “esagerato”, il parere del pubblico di Rai1.