Notizia bellissima per Alberto Matano, che ha fatto sapere di avere un nuovo lavoro. Il conduttore de La vita in diretta, mentre stava per terminare la puntata del 20 novembre, ha confermato questa grande novità in virtù dell’intervento di un collega che si era subito complimentato con lui. Un traguardo veramente importante per il presentatore Rai, coi telespettatori che hanno accolto questa comunicazione con grande gioia.

Dunque, Alberto Matano ha ufficialmente un nuovo lavoro. Proprio dalla giornata del 20 novembre è stata ufficializzata questa nuova possibilità professionale per lui, che continuerà comunque ad essere ovviamente il conduttore del programma di Rai1. Ma andiamo a vedere insieme chi è stato il primo a fargli gli auguri e soprattutto che tipo di svolta ha avuto la sua carriera lavorativa, alla luce di questa promozione interessante.

Alberto Matano ha un nuovo lavoro: l’annuncio in diretta

Nel corso del primo appuntamento della settimana, Alberto Matano ha confermato questo suo nuovo lavoro mentre stava dialogando col collega Francesco Giorgino, il quale nella seconda serata del 20 novembre ha iniziato a condurre la nuova trasmissione XXI secolo, che si è soffermata sui conflitti in Ucraina e Israele nonché sul terribile omicidio della povera Giulia Cecchettin. Ma sono stati toccati anche temi più leggeri con l’ospitata di Emma Marrone.

Matano ha fatto gli auguri a Francesco Giorgino per questo nuovo programma e il conduttore di XXI secolo ha invece ricambiato gli auguri, annunciando che Alberto è stato nominato vicedirettore della Rai. Una volta ascoltata questa notizia, il pubblico presente in studio è esploso di gioia e gli ha tributato un fragoroso applauso. Lui è apparso molto soddisfatto e ha quindi festeggiato alla grande anche con tutti i telespettatori.

Una gioia davvero indescrivibile per Alberto Matano, che ormai si è imposto come uno dei migliori conduttori della televisione pubblica italiana. E si è quindi ampiamente meritato questa nomina, dato il suo grande lavoro fin qui profuso.