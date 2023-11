Non poteva andare meglio di così Alberto Matano, infatti la bellissima notizia lo ha colto forse anche di sorpresa nella mattinata di martedì 14 novembre. Certamente ci sperava e quindi lo auspicava, ma probabilmente è anche andato oltre ogni più rosea aspettativa. E alla fine il conduttore Rai ha letteralmente trionfato. La sua gioia sarà stata indescrivibile a parole e il suo obiettivo è proseguire evidentemente su questa strada.

Un successo clamoroso quello di Alberto Matano, che ha esultato in seguito alla bellissima notizia che ha cominciato a circolare anche tra i corridoi della televisione pubblica italiana. Ed è stata una risposta definitiva a tutti i critici, infatti se c’era ancora qualcuno a mettere in discussione il suo lavoro, ora sarà costretto al rigoroso silenzio perché il presentatore ha replicato con i fatti ed è stato abile a farlo in maniera pazzesca.

Leggi anche: “Egocentrico e pieno di sè”. Ballando 2023, prima le accuse poi gli insulti: Alberto Matano demolito





Alberto Matano raggiunto da una bellissima notizia

Una giornata meravigliosa per Alberto Matano, infatti la bellissima notizia ha coinvolto anche la sua trasmissione La vita in diretta. Proprio grazie al programma in onda su Rai1 ha potuto vivere questo momento di felicità assoluta. Impossibile restare impassibili di fronte ad un trionfo così eclatante, che ha quasi umiliato tutta la concorrenza. Vediamo insieme cosa è stato riferito nelle ultime ore sul presentatore.

Parlando degli ascolti televisivi, nel pre-serata del 13 novembre Alberto Matano ha totalizzato con La vita in diretta 2 milioni e 452mila telespettatori con share pari al 21,3%. Decisamente inferiore il risultato di Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque, che si è fermata ad una media di 1 milione e 367mila telespettatori con il 14,6% di share. Incontrastato il successo del conduttore di Rai1, che viaggia a numeri veramente eccellenti.

Dovrà lavorare davvero duramente Myrta Merlino per evitare ulteriori contraccolpi. L’ascesa di Matano sembra davvero impossibile da contrastare, anche se lei dovrà fare tutto il possibile per scongiurare vere e proprie umiliazioni.