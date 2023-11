Ballando con le stelle 2023, Alberto Matano asfaltato. Una puntata densa di colpi di scena come quello che avrebbe visto Sara Croce protagonista indiscussa di un duro sfogo che ha preso come bersaglio proprio Alberto Matano. Insomma, l’ex Bonas di Avanti un Altro non ha più tenuto per se stessa alcune considerazioni dopo la pioggia di critiche piovute sulla sua testa. Insomma, nel corso dell’ultima messa in onda è accaduto veramente di tutto.

Il duro sfogo di Sara Croce contro Alberto Matano a Ballando con le stelle. Non è più riuscita a trattenersi e ha tirato fuori tutto: l’ex Bonas di Avanti un Altro si è detta stanca delle continue critiche e frecciatine. Proprio come quella esternata da Alberto che sembra aver dato un’occhiata al profilo social: “Io vedo viaggi a Dubai, Parigi, New York, altro che ragazza del paesello”.

Il duro sfogo di Sara Croce contro Alberto Matano a Ballando con le stelle 2023: botta e risposta epico

Sara Croce ha sottolineato che quello di Alberto Matano sia stato un mero pregiudizio, dunque la replica del giurato non poteva che avvenire davanti le telecamere e ai microfoni del programma: “Volevo precisare una cosa. Io sono un ragazzo di provincia e quindi empatizzo con chi viene dal paesello se il racconto è autentico. Hai usato nella clip due parole importanti, sensibilità e pregiudizio. Quale sarebbe il pregiudizio”. Ma anche questa volta Sara non si è tenuta per sè alcune considerazioni in merito alla questione.

“Mi hai giudicato guardando solo il mio profilo Instagram. E non si giudica guardando Instagram”. Alle parole di Sara hanno fatto seguito gli applausi del pubblico. Spiazzato, Matano ha replicato senza abbassare la guardia: “Io ho guardato Instagram e ho letto qualcosa su di te, tante cose su di te. Ho visto che hai fatto tv e che la narrazione del paesello non ci stava. Non ti ho offeso”. Sara, di contro, ha voluto sottolineare: “Detta così è molto meglio di come l’hai detta l’altra volta”.

“Io l’ho detta così, tu l’hai interpretata in un altro modo. Forse hai la coda di paglia”, è stata l’ulteriore risposta di Matano. Arriva dunque il ‘ko’ della Croce: “No, dimmi tu se vuoi dirmi altro” e Matano: “Mi pare una reazione spropositata”, e ancora Sara: “No, tu hai detto che io sono stata solo a Dubai, a Parigi etc. Non solo io l’ho capita così, si vede che ti sei spiegato male”. La risposta ha lasciato zittito il giurato. E anche sui social non sono andati leggeri: “Egocentrico”, “Pieno di sè”, sono alcuni dei commenti rivolti al giurato.