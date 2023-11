“Io lascio, me ne vado”. Ballando con le Stelle, il terribile annuncio dell’amato concorrente lascia tutti senza parole. Il suo in realtà vorrebbe essere un gesto di amore, di dolcezza verso il programma e gli altri concorrenti, ma in fondo è il pubblico che comanda. E visto che la tv è fatta di ascolti, il pubblico ha deciso che non è il caso. È successo tutto dopo la sua esibizione, di fronte ad una giuria, Milly Carlucci e una platea praticamente annichiliti.

>> “È incinta”. Belen Rodriguez, bomba dal mondo dei vip: la soffiata

Parliamo chiaramente della punta di diamante di questa edizione di Ballando, ovvero Lino Banfi. Il famoso attore che per la prima volta è diventato ballerino, è accompagnato con Alessandra Tripoli. L’uomo ha davvero fatto sognare tutti con la sua storia e le dediche alla moglie scomparsa recentemente.





“Io lascio, me ne vado”. Ballando con le Stelle

L’uomo ha deciso di abbandonare e dice a tutti: “È che volevo dire una cosa Banfiota, ma bella, intanto sto tremando perché l’ho pensata due ore prima di dirla, chiedo scusa prima a te perché avrei dovuto dirtelo prima, ma l’ho macinata, l’ho macinata, voi mi dovete dire, che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate”.

E ancora: “Con molta onestà, lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire”.

Lino Banfi: “basta che non mi fate fare il vecchio seduto sulla sedia con la ballerina che mi gira intorno”



E decisamente non lo sta facendo 👏🏻#ballandoconlestelle pic.twitter.com/MZoYKJzTBf — Ceci n'est pas une merde (@ilmerda_) November 4, 2023

Lino Banfi sa come fare parlare di sé dicendo che abbandona #BallandoConLeStelle, quasi accennando che si sappia già chi vincerà, sudori freddi😅 se non è tutta una carrambeta prepareta …😅 pic.twitter.com/ZXJ55Wbw5R — Anton 🥇🤍🖤🐙🥷🇮🇹 (@MarNelant) November 4, 2023

Il pubblico è in subbuglio e Selvaggia Lucarelli dice: “Non si lascia lo spettacolo”. E Banfi risponde: “Voglio lasciare gli spazi a quelli che meritano più di me, perché sembra che io parta avvantaggiato di qualche punto, sono tutti bravissimi, non ce la faccio è più forte di me”.

Leggi anche: “Mi stai minacciando?”. Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli asfaltata in diretta: “Ecco cosa fai di mestiere!”