Lutto in tv, il triste annuncio di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Il conduttore, ad inizio programma, ha annunciato che un suo solito ospite non sarebbe riuscito a partecipare alla diretta. Il motivo semplice quando grave: un lutto in famiglia. Il padrone di casa del programma in onda nel serale di Nove, ha quindi aggiornato il pubblico su questa brutta notizia e in molti si sono quindi rivoltati sui social per commentare la notizia ed esprimere vicinanza e cordoglio al volto noto della tv.

Parliamo di Roberto Burioni, il famoso virologo che abbiamo iniziato a conoscere molto bene durante il periodo del Covid. Non è un bel periodo per il professore che solo qualche mese fa ha dovuto salutare per sempre il padre Gaetano. Il padre di Burioni era lo storico medico di Fermignano ed è morto a 94 anni. Ma il nuovo lutto è forse ancora più doloroso, vista la concomitanza tragica degli eventi. “Questa sera il professor Roberto Burioni non ci sarà per il grave lutto che lo ha colpito”, ha detto il Fazio.





Lutto in tv, il triste annuncio di Fabio Fazio a Che tempo che fa

A morire stavolta è la madre di Roberto Burioni, Elvira Bovicelli, di 93 anni. La donna era ricoverata all’ospedale di Urbino. A renderlo noto chiaramente sono stati i figli della donna: ovvero il virologo (assieme alla moglie Annalisa); la sorella del medico, Caterina Maria; la dottoressa Raffaella con Maurizio, Pietro Giorgio e Giulio. Come hanno scritto, la veglia si è tenuta da domenica all 20.30 alla Chiesa San Martino di Casteldelci alle 14.30 si terranno i funerali.

“Nel dolore della perdita – racconta Roberto Burioni– riconosco la fortuna di essere cresciuto in una famiglia molto felice e adesso mi piace immaginare che mia mamma sia tornata insieme a mio padre. Lo sono stati dal 1944. Ben 79 stagioni. La vita è stata difficile per mia mamma che è rimasta orfana di madre a 3 anni, la vita, di seguito, l’ha ripagata con un’esistenza lunga in una famiglia serena che le ha voluto molto bene”.

E ancora Roberto Burioni: “Sono profondamente grato al dottor Luciano Mucci, primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Urbino, alla dottoressa Sara Mazo, primario del Pronto soccorso dello stesso ospedale e a tutti i loro collaboratori per le cure impeccabili prestate a mia madre con competenza e umanità durante il ricovero. Grazie anche al dottor Angelo Pace di Urbania per tutto quello che ha fatto prima del ricovero, con professionalità e intuito clinico”.

