Nuova puntata di Reazione a catena e nuove polemiche su Marco Liorni e il programma. Tutto è successo verso la fine della trasmissione, andata in onda nella serata del 21 novembre. Eravamo al gioco conclusivo, L’ultima catena, quando i telespettatori si sono riversati sui social per protestare anche contro gli autori. Non hanno proprio accettato ciò che hanno dovuto leggere e si sono pure concentrati su un atteggiamento avuto dal padrone di casa.

Una vera e propria bufera ha travolto Reazione a catena e non è certamente la prima volta in assoluto. Le polemiche su Marco Liorni sono divampate improvvisamente perché il pubblico non ha condiviso la scelta fatta. Il riferimento è all’ultima parola che avrebbero dovuto indovinare per portarsi a casa il montepremi finale. Avrebbero potuto vincere 16.625 euro, ma si sono arrese davanti ad una parola che ha lasciato perplessi in molti.

Reazione a catena, polemiche su Marco Liorni e gli autori

A giocare a Reazione a catena sono state Le amichette, ma i telespettatori hanno cominciato a far scoppiare le polemiche su Marco Liorni e gli autori per la parola selezionata. Gli indizi erano ‘dietro’, poi pa…o (ovvero la parola da azzeccare), e il terzo elemento chiesto dalle campionesse era ‘dritto’. Quella corretta era ‘paravento’, ma non ci sono arrivate così come non ci è arrivato la maggioranza del pubblico. Che si è innervosita sul social network X.

I telespettatori, come riferito anche dal sito Liberoquotidiano, hanno commentato così: “Ma dritto è un paravento? Spiegazioni assurde“, “Paravento? Si vergogna talmente tanto che non ha salutato”, “Ma chi lo dice paravento per indicare uno dritto? Mai sentito”, “Dai, vorrei sapere chi lo ha mai sentito. Quello è un paravento (parac… sì già sentito)”. Dunque, non è proprio piaciuta questa associazione che non ha trovato riscontri nel pubblico.

#reazioneacatena PARAVENTO ? Si vergogna talmente tanto che non ha salutato ! — WF (@WFalcioni) November 21, 2023

Ma chi lo dice paravento x dire uno dritto. Mai sentito#reazioneacatena — tonia patella❤🇮🇹🍀☆☆☆ (@Toniapatty) November 21, 2023

Staremo a vedere se Le amichette riusciranno ad avere maggiore fortuna nella prossima puntata, ma sta di fatto che non è stata assolutamente accolta con favore quest’ultima parola, considerata difficile e poco lineare.