Marco Bellavia torna su Instagram. Da quando il conduttore ha lasciato il GF Vip 7 sui social non si parla d’altro. Il vippone ha chiesto aiuto, ma nessuno degli altri concorrenti ha ascoltato e questo ha portato all’emarginazione totale del concorrente che, sabato 1 ottobre, ha deciso di lasciare.

Marco Bellavia aveva cercato di aprirsi nuovamente con i propri compagni in merito al momento difficile che stava affrontando (anche sotto alle telecamere), ma di tutta risposta ha trovato un muro di cattiverie e silenzio.

Leggi anche: “Avete visto?”. Simona Ventura furiosa: durante il GF Vip 7 è massacro per Ciacci





Marco Bellavia torna su Instagram: la foto dopo l’addio al GF Vip 7

Gli unici a dargli conforto sono stati Antonella Fiordelisi e George Ciupilian, mentre dagli altri il silenzio totale. La troppa pressione, i giudizi e le parole poco carine ricevute nel corso di queste prime settimane sono state difficile da digerire e, come detto, sabato Marco Bellavia ha deciso di uscire dalla Casa.

Un comportamento riprovevole condannato prima dai social, poi dallo stesso Alfonso Signorini e dagli autori del GF Vip 7 con dei provvedimenti presi durante la diretta di lunedì 3 ottobre. “Si merita di essere bullizzato”, le parole di Ginevra Lamborghini, parole che hanno spinto Alfonso Signorini e gli autori a squalificarla dalla gara.

Indetto anche un televoto flash che ha decretato l’eliminazione dell’esperto di moda Giovanni Ciacci, uno dei concorrenti più critici con Bellavia, che in queste ore è tornato sui social con una foto e la frase: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…?”. Tantissimi i messaggi di supporto a Marco Bellavia, come Stefania Orlando (“Non sei solo”) o Giulia Salemi, che si è mostrata molto commossa in puntata ha scritto: “Ti vogliamo tutti bene”.