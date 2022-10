Simona Ventura contro Ciacci. Il caso Marco Bellavia al GF Vip 7 si è chiuso con due uscite dal reality show: la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci. L’ereditiera aveva detto di Bellavia “Si merita di essere bullizzato” e per questo motivo Alfonso Signorini e gli autori hanno voluto mandare un forte messaggio squalificandola dalla gara.

Dopo il caso Marco Bellavia il conduttore Alfonso Signorini ha indetto un televoto flash che ha decretato l’eliminazione dell’esperto di moda Giovanni Ciacci, entrato nella casa per portare un bel messaggio ma uscito nel peggiore dei modi, portandosi a casa una pioggia di critiche e insulti.

Leggi anche: Ginevra Lamborghini al GF Vip 7 dopo la squalifica: “Ho fatto una cosa schifosa”





Simona Ventura contro Ciacci al GF Vip 7: “Si è fatto riconoscere”

E le critiche sono arrivate anche da molti personaggi famosi come Simona Ventura. La conduttrice si è scagliata contro Giovanni Ciacci utilizzando l’hashtag #GrandeFratelloVip commentando il modo in cui il costumista ha reagito alle accuse di Alfonso Signorini che lo ha condannato per il suo comportamento verso Marco Bellavia, criticato, insultato e abbandonato a se stesso dopo aver chiesto pubblicamente aiuto ai suoi compagni di casa.

“Ciacci si è fatto riconoscere” ha scritto Simona Ventura contro il costumista dei vip ed esperto di moda, uno dei più criticati nel caso scoppiato su Marco Bellavia. La conduttrice ha guardato la puntata, una più controverse e difficili della storia del Grande Fratello Vip, e ha espresso la sua opinione condannando Ciacci e il suo continuo volersi giustificare con Signorini e con il pubblico a casa.

Ciacci si è’ fatto riconoscere . #GrandeFratelloVip — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 3, 2022

Il tweet di Simona Ventura contro Giovanni Ciacci al GF Vip 7 è stato retwittato e commentato da tantissimi utenti che si sono trovati d’accordo con la conduttrice. Tra i tanti che si sono scagliati contro il costumista ci sono anche Tommaso Zorzi e Fabrizio Corona, che su Instagram ha scritto: “Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone”.