“La situazione è questa”. Mara Venier e quella voci dopo l’intervento. Ora spiega cosa è successo davvero

La paresi facciale di Mara Venier fa ancora discutere. Era il 31 maggio scorso quando l’amata presentatrice si recò dal dentista per un intervento ai denti che si preannunciava semplice. Non fu così. “Doveva essere una cosa veloce – le parole di Mara – È stato un intervento di 8 ore. Sono tornata a casa distrutta”. Non solo, a quanto pare il dentista provocò diversi problemi alla conduttrice. “Ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca, gola, labbra, mento. Speriamo di evitare un’altra operazione”.

In sostanza il dentista avrebbe lesionato un nervo che poi ha causato la paresi facciale. Ma la vicenda è tutt’altro che conclusa. Mara Venier ha risposto in queste ore alle domande dei fan sui social. E la vicenda dell’operazione è tornata di nuovo in primo piano. In una recente intervista a Gente la zietta aveva spiega: “Non sono ancora guarita, ma finalmente riesco a sorridere”. Oltre al problema di salute Mara deve affrontare anche voci ambigue su quanto avvenuto.

Rispondendo ai fan sui social Mara Venier ha dichiarato: “Il medico è stato denunciato…(non da me) hanno preso provvedimenti… diceva che ero ricoverata al policlinico (mai stata ricoverata)… ognuno è libero di dire il proprio pensiero sul vaccino ma nel mio caso è stato un impianto ai denti!! Lesione del nervo!!! Se ne parlerà nelle sedi adeguate…”.





Sembra dunque che il dentista che ha operato Mara Venier abbia tentato di far passare il problema come conseguenza del vaccino anti-Covid. Una versione totalmente smentita dalla conduttrice. Poco tempo fa Mara ha spiegato di non stare ancora bene: “Sto ancora senza sensibilità ma reagisco. Devo”. In ogni caso la vicenda ha creato un vero polverone. Dopo lo sfogo della presentatrice sui social, la commissione Albo Odontoiatri ha scritto alla Rai lamentandosi per uso improprio del mezzo televisivo.

“Non mi riferisco – scrive la commissione – solo alle considerazioni pronunciate dalla sig.ra Venier nei confronti della professione odontoiatrica per il fatto di aver avuto un problema all’impianto dentale, essendo infatti la responsabilità di quanto accaduto eventualmente da accertare nelle opportune sedi dalle competenti autorità giudiziarie.

Quanto piuttosto alla propaganda pubblicitaria che la conduttrice ha messo in atto nei confronti del chirurgo maxillo-facciale, che le avrebbe risolto il problema rimuovendole l’impianto, menzionandolo ed elogiandolo più volte in interviste trasmesse su canali della rete pubblica nazionale”.