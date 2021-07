“La prima persona che ho chiamato”. Mara Venier, fuori tutto: per lei Maria De Filippi è “unica”

Mara Venier ha un rapporto speciale con Maria De Filippi. Le due, oltre ad aver collaborato insieme a Tu sì que vales, hanno coltivato nel corso degli anni una bellissima amicizia. Un rapporto a cui Mara Venier tiene particolarmente e per questo motivo ha deciso di fare un importante gesto nei confronti della moglie di Maurizio Costanzo, pubblicando una lettera a cuore aperto su Novella 2000. Una lettera a cuore aperto in cui la conduttrice di Domenica In ha voluto ringraziare Maria per tutto quello che ha fatto per lei non solo dal punto di vista professionale, visto che le ha dato un’importante chance lavorativa quando la Rai le aveva chiuso le porte.

Ma anche dal lato umano soprattutto nel periodo in cui Mara Venier ha subito la perdita della mamma per la quale ha sofferto molto. Maria De Filippi le è stata particolarmente vicina e non ha mancato nel mostrarle tutto il suo supporto e la sua vicinanza. La conduttrice di Domenica In ha ricordato quando la Rai non voleva darle alcuna chance, chiudendole i battenti dopo la polemica che aveva colpito il programma che soltanto lei è riuscita a riportare il successo e di come Maria sia stata l’unica a credere in lei chiedendole di essere il primo giudica popolare di Tu sì que vales.

“Non dimentico quando stavo male perché mia mamma non stava bene e tu mi sei stata vicina… Io ero a pezzi e tu mi hai aiutato a non cadere…”. A Tu si que vales Mara Venier ha avuto l’opportunità di tirare fuori il suo animo più scanzonato: “Potevo tirar fuori la mia anima più scanzonata e mettere da parte le preoccupazioni e le angosce…”.





Mara Venier si è voluta complimentare con la collega e amica per non essersi mai fermata con le sue trasmissioni neppure all’inizio di questa terribile pandemia: “Non hai mai interrotto una trasmissione…Amici è stato fatto senza pubblico, Uomini e Donne con il plexiglas e il distanziamento e così via…”

“L’altra parola che mi fai venire in mente è: talento”, prosegue la presentatrice veneziana, complimentandosi anche con Maurizio Costanzo, che fu capace di scorgere grandi qualità nella pavese quando era la signora ‘nessuno’. Mara Venier elenca poi una serie di personaggi lanciati dalla De Filippi, citando Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Emma Marrone, Kledi, Sangiovanni, Giulia Stabile etc etc., rimarcando che con i soli talenti da lei scoperti si potrebbe occupare “tutto lo spazio televisivo a disposizione”.