“Ho visto le foto col tuo fidanzato…”. Giulia Stabile, imbarazzo in diretta. Spiazzata davanti al pubblico da Mara Venier

Mara Venier, quella frase in diretta tv spiazza la ballerina. È accaduto davanti alle telecamere di Una voce per Padre Pio, evento benefico in onda sulla Rai allo scopo di raccogliere i fondi per la Onlus omonima. Sul palcoscenico anche Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, che si è esibita nel ballo sulle note di I’m Kissing You, di Des’ree, celebre colonna sonora di Romeo + Giulietta di William Shakespeare.

Un momento emozionante che si è aggiunto a tanti altri durante la messa in onda del programma televisivo a scopo benefico. Una vera stella della danza Giulia Stabile, che poco dopo l’esibizione non poteva che sostare sul palcoscenico facendo quattro chiacchiere con Mara Venier, frizzante, ironica e carismatica come sempre. Eppure anche in questa occasione la frase è arrivata a sorpresa.

Facendo riferimento alla copertina del magazine Vanity Fair, che ha mostrato in primo piano la coppia più giovane nata tra i banchi della scuola più gettonata d’Italia, Mara Venier ha fatto restare senza parole la fidanzata di Sangiovanni: “Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair…”. Come ha reagito Giulia Stabile?





Un sorriso in primo piano e nessun ulteriore commento da rivelare, la ballerina è rimasta decisamente spiazzata dalla frase pronunciata da Mara, al punto che la conduttrice ha subito provato a cambiare argomento, spostando l’attenzione su altro: “Ti è cambiata la vita con quel trionfo”, riferendosi alla vittoria ad Amici. Giulia Stabile ha dunque ripreso quota e ha risposto.

“Sì, era quello che volevo”. Ma tutti sanno perfettamente i dettagli della storia d’amore nata tra la ballerina e il cantante, racconti che loro stessi hanno deciso di condividere senza alcuna esitazione con i fan sempre più incantati dal loro amore.