Mara Venier si appresta a iniziare una nuova stagione di Domenica In, una stagione che sarà l’ultima. La conferma l’ha data lei, chiudendo le porte ad un possibile seguito come invece successo un anno fa esatto, durante la conferenza stampa di presentazione del programma. Racconta: “Ho avuto e fatto tantissimo nella mia vita. Cos’altro devo dimostrare? Mi chiede dove sarò tra un anno, ma io al futuro non penso più, perché il futuro è oggi. Questa però, inevitabilmente, è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno”.

Sarà quindi la stagione dell’addio e, al tempo stesso, molto impegnativa. Come successo già lo scorso anno infatti Mara tornerà a scontrarsi con due punte di diamante di Mediaset: Silvia Toffanin, con Verissimo, e Maria De Filippi con il suo inossidabile Amici ai nastri partenza con un cast nuovo che ha visto il ritorno di Anna Pettinelli al posto di Arisa.





Mara Venier, spendo tutti i miei soldi per figli e nipoti

Gli ultimi mesi sono stati molto complicati per Mara che ha dovuto assistere alla scomparsa prematura del genero Pier Francesco Forleo: “In quei giorni, lo confesso, ero molto combattuta. Volevo mollare tutto. La vita improvvisamente ti assesta delle batoste che ti obbligano a riflettere”. Ancora prima, a tormentarla, erano stati malanni fisici con una paresi temporanea che le aveva fatto perdere sensibilità al lato della bocca.

“L’intervento maldestro di un dentista, mi ha fatto perdere la sensibilità al labbro inferiore e a buona parte della zona intorno alla bocca. Ora come sto? Non c’è niente da fare, non recupererò ciò che ho perso. Se ho fatto causa al dentista? No, per come vanno le cose in Italia avrei solo speso un sacco di soldi per avvocati e ulteriori perizie. Vado avanti”.

E avanti va soprattutto per i nipoti ed i figli per i quali confessa di spendere tutto il suo ingente patrimonio. “Per me non spendo quasi niente. Spendo per i miei figli, per i miei nipoti. A tutti ho comprato la casa, persino il piccolo laio (che ha 5 anni) ne ha già una intestata. Tengo al loro futuro, non voglio che abbiano problemi. E non ne avranno. E tutto grazie al mio lavoro, il lavoro di una vita”.