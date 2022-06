Si è chiusa la stagione di Domenica In. La puntata di domenica 5 giugno è stata l’ultima dell’annata per Mara Venier che ha voluto salutare il pubblico e non è mancato un momento di commozione. Infatti la conduttrice ha voluto ricordare la sua collaboratrice Carmela scomparsa lo scorso aprile: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai Domanica In è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia”.

Un ringraziamento speciale è poi quello che la conduttrice rivolge al direttore di Rai1, Stefano Coletta, presente in studio per assistere all’ultimo appuntamento televisivo di Domenica In: “Voglio ringraziare Stefano Coletta, è stata la persona che più mi è stata vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, voglio ringraziare anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. È un programma libero, siamo noi come redazione, che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente. Ringrazio il nostro capo progetto che è diventata come una sorella per me”.





Aspettando la ripresa della messa in onda di Domenica In a settembre, Mara Venier si gode il meritato riposo estivo e ricarica le batteria in vista della prossima stagione. Tuttavia i telespettatori più appassionati del suo programma potranno vederla in tv ancora un po’ con i migliori momenti della stagione che si è appena conclusa dato che, com’è successo anche negli anni scorsi, Rai1 continuerà a trasmettere il programma in modalità ‘il meglio’.

Come si evince dal palinsesto di Rai1 pubblicato sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, il primo appuntamento con le repliche del programma condotto da Mara Venier durerà dalle 14 alle 16 a differenza della durata tradizionale del programma, che vedeva la conduttrice in onda fino alle 17. Nello specifico si tratta del Il meglio di Domenica In dopo il quale è prevista la replica di Con il cuore – Nel momento di Francesco, lo spettacolo benefico che è andato in onda venerdì 10 giugno in diretta da Assisi. Nel preserale, poi, la linea passerà come da tradizione a Reazione a catena di Marco Liorni, la cui edizione 2022 è iniziata lunedì scorso, 6 giugno.

Ancora non si sa il numero di puntate preciso de Il meglio di Domenica In, il programma che riproporrà i migliori momenti dell’edizione 2021-2022 del contenitore domenicale che la settimana scorsa ha chiuso con il 22% di share: nelle scorse estati sono state trasmesse diverse puntate e probabilmente anche questa volta sarà seguita la stessa linea almeno fino all’ultima domenica di giugno.

