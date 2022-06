“Succederà di tutto, oggi”. Domenica In, tutto pronto per l’ultima puntata: il finale col botto di Mara Venier

Si prospetta una grande, ultima puntata di Domenica In. Per chi non lo sapesse infatti, quella del 5 giugno 2022 è l’ultima della stagione. Qui Mara Venier, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma dalle ore 14, andrà onda con la 38esima puntata del programma domenicale più seguito d’italia. E naturalmente, è proprio l’ufficio stampa del programma di Rai 1 che fa sapere che sarà una puntata pregna di ospiti e sorpresa.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento per la puntata conclusiva di una stagione ricca di successi. Da quello che è stato dichiarato, durante l’ultima puntata di Domenica In, ci sarà Bobby Solo. L’artista si esibirà con la sua band cantando alcuni grandi successi dell’indimenticabile re del Rock’n Roll Elvis Presley. E ancora: Cesare Cremonini si collegherà da Lignano Sabbiadoro da dove il 9 giugno prenderà il via il suo nuovo tour negli stadi che toccherà diverse città in tutta Italia.

Tutti gli uomini di Mara Venier. La matrona della domenica italiana che fu amata da tanti vip





Tutto pronto per l’ultima puntata di Domenica In: gli ospiti

All’ultima puntata di Domenica In anche Fabrizio Moro accompagnato dalla sua band, presenterà il suo nuovo singolo “Oggi” mentre Ermal Meta canterà il brano “Un milione di cose da dirti” terzo classificato al ‘Festival di Sanremo 2021’.

L’ultima puntata di Domenica In sarà ricchissima, anche Francesco Gabbani cantautore toscano e vincitore del ‘Festival di Sanremo 2017’ con “Occidentali’s Karma”, si esibirà accompagnato dalla sua band con due singoli tratti dal suo ultimo album “Volevamo solo essere felici” e “Spazio tempo”. Andrea Sannino e Franco Ricciardi presenteranno il loro nuovo singolo “Te voglio troppo bene”.

Leggi anche: “Voleva essere una bella sorpresa”. Domenica In, la vedova di Stefano D’Orazio scoppia in lacrime

Poi, durante il finale dell’ultima puntata di Domenica In spazio ai saluti e ai ringraziamenti di Zia Mara a conclusione di questa sua ennesima stagione di successo. La puntata terminerà alle ore 15.50 per dare la linea al Tg1 per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Una stagione da incorniciare quella di Mara Venier che per l’ultima puntata di Domenica In non poteva fare di meglio. Appuntamento all’anno prossimo.

“Non ci credo”. Alberto Matano in lacrime a La vita in diretta: sorpresa nell’ultima puntata